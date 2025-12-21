Live voetbal 6

LIVE Eredivisie | Feyenoord ontsnapt meermaals aan grotere achterstand tegen Twente

Feyenoord - FC Twente
Foto: © Imago/Realtimes
14 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 december 2025, 14:25   Bijgewerkt: 15:16

Feyenoord wil de eerste seizoenshelft zondag in eigen huis met een goed gevoel afsluiten tegen FC Twente. De Rotterdammers snakken naar een zege; van de laatste elf duels gingen er liefst acht verloren. De afgelopen week was een regelrechte ramp voor de ploeg van Robin van Persie. Eerst werd er na een 1-3 voorsprong met 4-3 verloren bij FCSB, waarna Ajax vorige week te sterk bleek in De Klassieker (2-0). Tot overmaat van ramp werd Feyenoord woensdag in De Kuip uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB Beker door sc Heerenveen (2-3). FC Twente verkeert in een stuk betere vorm; in de Eredivisie werd er sinds eind oktober niet meer verloren. Het duel in De Kuip begint om 14.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - FC Twente

Sorteer op:

Nu

15:46

55' - Borges komt er langs (0-1)

Borges ontdoet zich bij de achterlijn van zijn bewaker Mats Rots, maar zijn voorzet wordt door een Twents been over de achterlijn gewerkt. De hoekschop van Valente kan daarna worden uitverdedigd.

1m geleden

15:45

54' - Korte terugspeelbal (0-1)

Hlynsson speelt wat kort terug op zijn eigen keeper Unnerstall, maar die kan nog nét wegwerken voordat de inglijdende Watanabe gevaar kan stichten.

4m geleden

15:42

50' - Wellenreuther ook na rust op zijn post (0-1)

Twente-back Van Rooij duikt op in de zestien, maar Wellenreuther brengt redding op zijn schot in de korte hoek.

6m geleden

15:40

50' - Fluitconcert voor Twente (0-1)

Twente treuzelt bij het nemen van een doeltrap, wat tot gefluit van Het Legioen leidt.

7m geleden

15:39

48' - Geen controle bij Borges (0-1)

Pröpper zet Ueda van de bal. Borges krijgt daarna de mogelijkheid, maar zijn aanname is niet toereikend. 

8m geleden

15:38

46'- Schot Sauer (0-1)

Feyenoord begint in ieder geval veelbelovend! Sauer komt eindelijk eens gevaarlijk naar binnen en dwingt Unnerstall met een hard schot tot zijn eerste redding. De hoekschop die hij daarmee verdient levert weer een kans op, maar Unnerstall tikt het schot van Hwang uit zijn hoek. 

10m geleden

15:36

46' - Aftrap tweede helft (0-1)

Timber heeft de tweede helft van Feyenoord - FC Twente in gang gezet. Tonen de Rotterdammers beterschap na het kwartiertje rust?

26m geleden

15:20

Rust: Twente volledig verdiend op voorsprong

Dan blaast Higler het rustsignaal. Twente was in de eerste helft heer en meester en leidt met 0-1, Van den Brom zal zich vooral afvragen waarom de marge halverwege niet groter is. Tot zometeen, dan zijn we terug met het verslag van de tweede helft. 

27m geleden

15:19

45+1' - Schot Kjolo (0-1)

Hwang levert opnieuw zomaar in. Kjolo probeert het daarop van afstand, maar Wellenreuther kan makkelijk vangen. Het was al de veertiende (!) doelpoging van de Tukkers in de eerste helft, waarvan er acht tussen de palen belandden.

28m geleden

15:18

45' - Twente houdt Feyenoord in leven (0-1)

31m geleden

15:15

42' - Wéér Lammers (0-1)

Weer een reuzenkans voor Lammers! Hij omspeelt Wellenreuther en wil afronden, maar de Feyenoord-keeper is razensdnel weer op de been en ligt er tussen. Twente laat hier na om vlak voor rust op 0-2 te komen.

32m geleden

15:14

41' - Schot Lammers (0-1)

Lammers krijgt weer een uitstekende kans. Hij kapt goed naar zijn rechter, maar mikt 'm van een meter of twaalf vervolgens recht op Wellenreuther. Daar had veel meer in gezeten voor de Twentse spits.

34m geleden

15:13

39' - Schot Sauer (0-1)

Sauer met een zeldzame doelpoging namens Feyenoord, maar die bal zeilt richting de tweede ring. 

37m geleden

15:09

36'- Goal afgekeurd (0-1)

Twente denkt op 0-2 te komen uit een hoekschop, waar Wellenreuther niet bij kan en die van dichtbij wordt binnen geschoten. Higler heeft echter een overtreding op de Feyenoord-keeper geconstateerd en dus gaat het feestje voor de Tukkers niet door.

39m geleden

15:07

34' - Ahmedhodzic gooit zich ervoor (0-1)

Twente wil over links uitbreken via Orjasaeter, maar die wordt opgevangen door Ahmedhodzic. Vrije trap voor de bezoekers. 

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim

Grim baalt van 'onterechte' tegengoal Ajax: 'Je kunt niet écht zeggen dat de bal over de lijn was'

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

'Van Boekel had moeten ingrijpen bij NEC-Ajax, absoluut géén rode kaart Ouaissa'

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Bryan Linssen en Kasper Dolberg voor NEC - Ajax

Teruglezen: zo speelden NEC en Ajax met 2-2 gelijk in Nijmegen

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
13 14 reacties
Reageren
14 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Bijlow was door van Persie uitgeroepen tot 1e doelman. Hij was wedstrijdfit want vorige wedstrijd gespeeld. Nu weer geblesseerd? Of toch nu weer 2e keeper? Blijft onrustig onder de lat bij feijenoord.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@triple x, Als je feijenoord zou volgen dat weet je dat Van Persie aan het begin van het seizoen uitgeroepen heeft tot 1e doelman van feijenoord. Hij raakte daarna geblesseerd en was alleen trainingsfit. Van Persie heeft nooit gezegd dat Wellenreuther 1e doelman is. Dus aangezien Bijlow weer wedstrijdfit lijkt te zijn lijkt mij dat je de 1e keeper weer opstelt.

TripleXXX
103 Reacties
81 Dagen lid
127 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG ha die Frank, wat een mooi artikel weer. Ik zal je even uitleggen dat bij bekerwedstrijden het bij de meeste clubs standaard is de 2de keeper te laten spelen. Dat Wellenreuther nu weer speelt is dus logisch aangezien Bijlow 2de keeper is. Jouw hele opfokkerij is daarom weer eens onnodig. Jammer dat je altijd zo blijft doen. Misschien kan je er niks aan doen omdat je voetbal kennis mist. Alvast een fijne kerst vriend!

Vriendje Stokvis
1.665 Reacties
458 Dagen lid
8.600 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed verwoord TripleXXX

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Denk dat het juist onrustig zou zijn om nu weer te gaan wisselen. Zeker 1 wedstrijd voor de winterstop zou dat een vreemde zet zijn wat mij betreft. Eigenlijk is het onder de lat dus wel rustig. Wisseling zou na de winterstop kunnen, maar verwacht ik niet. Hoop zelf dat ze alvast gaan zoeken voor een nieuwe 1e doelman in de zomer, want vind zowel Wellenreuther als Bijlow niet geschikt als 1e keeper.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG eigenlijk heeft van Persie dit wel aangegeven. In augustus gaf hij namelijk in een interview aan dat hij Bijlow als eerste doelman wilde, maar hij niet fit genoeg was voor 3 wedstrijden in de week. Daarom zei hij toen dat hij de keuze heeft moeten maken om Wellenreuther 1e doelman te maken. Hij heeft toen ook aangegeven dat Wellenreuther voorlopig 1e doelman zou blijven.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@klantenservice, Ik vind Wellenreuther een prima keeper. Niet slechter dan de keeper van PSV, AJAX of AZ.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Hij heeft soms hele goede reddingen in huis. Maar soms ook gekke fratsen en onrustig. Vind hem ook aan de bal erg onzeker en ontbreken aan controle. Gaat soms echt maar net goed. Misschien niet slechter dan de ploegen die je noemt, maar vind persoonlijk dat het beter mag.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hij pakt ook weer goede ballen. Twente had er 3 moeten maken de 1e helft. Mede dankzij Wellenreuther maar 1 tegen. Het probleem ligt meer bij het aantal schoten dat feijenoord tegen krijgt dan de keeper die de schoten moet stoppen.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geen beste start weer voor feijenoord. Het publiek is ook muisstil en hoor alleen de twente supporters zingen. Van Persie heeft gelukkig alle support van de club en de supporters dus dat komt allemaal goed. Highler geeft al kerstcadeaus aan feijenoord, had gewoon de 0-2 moeten zijn, niks aan de hand.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De kwetsbaarheid ligt vandaag denk ik vooral bij de backs van Feyenoord. Benieuwd hoe ze dat gaan oppakken en of de terugkomst van Hwang wat gaat veranderen aan het spel. Had daarnaast wel liever Timber als aanvoerder gezien vandaag, zodat er coaching vanuit de as is en Wellenreuther zich niet druk hoeft te maken om nog een extra taak.

FC Bal op het dak
108 Reacties
27 Dagen lid
420 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er word weer met 2 maten gemeten heel triest dit, andersom word er ook geprovoceerd en wanneer een Ajacied het doet mag het niet en worden er weer flauw berichten verwijderd terwijl er alleen gezegd word dat Daan Rots een wereld gozer is. Getuigd niet echt van neutraliteit en volwassenheid. Ik ga het nog maar eens proberen. Wat een wereld gozer die Daan Rots en vreemd dat het 2e doelpunt van Twente word afgekeurd,

boyke
1.155 Reacties
987 Dagen lid
6.027 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu kun je echt zien dat van Persie totaal niet geschikt is als coach voor Feyenoord en een zeer eigenwijze man die er per direct een mental coach bij moet komen zoals bv Hiddink of wie dan ook. Dat was bij van Bronckhorst ook en dat pakte goed uit. Voor de competitie uitroepen dat Bijlow zijn eerste keeper is en dan durven zeggen hij is niet wedstrijdfit en mister blunderaar Wellenreuther vaste keeper maken en dan nog aanvoerder ook. Maak dan Timber aanvoerder pupillen trainer van Persie. Dat bij de beker een ander mag keepen heeft totaal niets met Bijlow te maken dat was voorheen ook niet het geval. Snel weg gaan Bijlow laat van Persie maar lekker gaan met zijn eigenwijze gedrag.Klantenservice de kwetsbaarheid vandaag ligt niet alleen bij de backs maar bij de hele achterhoede en hoe de rest zich gaat opstellen met hard werken en zich eens laten zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Bijlow was door van Persie uitgeroepen tot 1e doelman. Hij was wedstrijdfit want vorige wedstrijd gespeeld. Nu weer geblesseerd? Of toch nu weer 2e keeper? Blijft onrustig onder de lat bij feijenoord.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@triple x, Als je feijenoord zou volgen dat weet je dat Van Persie aan het begin van het seizoen uitgeroepen heeft tot 1e doelman van feijenoord. Hij raakte daarna geblesseerd en was alleen trainingsfit. Van Persie heeft nooit gezegd dat Wellenreuther 1e doelman is. Dus aangezien Bijlow weer wedstrijdfit lijkt te zijn lijkt mij dat je de 1e keeper weer opstelt.

TripleXXX
103 Reacties
81 Dagen lid
127 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG ha die Frank, wat een mooi artikel weer. Ik zal je even uitleggen dat bij bekerwedstrijden het bij de meeste clubs standaard is de 2de keeper te laten spelen. Dat Wellenreuther nu weer speelt is dus logisch aangezien Bijlow 2de keeper is. Jouw hele opfokkerij is daarom weer eens onnodig. Jammer dat je altijd zo blijft doen. Misschien kan je er niks aan doen omdat je voetbal kennis mist. Alvast een fijne kerst vriend!

Vriendje Stokvis
1.665 Reacties
458 Dagen lid
8.600 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed verwoord TripleXXX

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Denk dat het juist onrustig zou zijn om nu weer te gaan wisselen. Zeker 1 wedstrijd voor de winterstop zou dat een vreemde zet zijn wat mij betreft. Eigenlijk is het onder de lat dus wel rustig. Wisseling zou na de winterstop kunnen, maar verwacht ik niet. Hoop zelf dat ze alvast gaan zoeken voor een nieuwe 1e doelman in de zomer, want vind zowel Wellenreuther als Bijlow niet geschikt als 1e keeper.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG eigenlijk heeft van Persie dit wel aangegeven. In augustus gaf hij namelijk in een interview aan dat hij Bijlow als eerste doelman wilde, maar hij niet fit genoeg was voor 3 wedstrijden in de week. Daarom zei hij toen dat hij de keuze heeft moeten maken om Wellenreuther 1e doelman te maken. Hij heeft toen ook aangegeven dat Wellenreuther voorlopig 1e doelman zou blijven.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@klantenservice, Ik vind Wellenreuther een prima keeper. Niet slechter dan de keeper van PSV, AJAX of AZ.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Hij heeft soms hele goede reddingen in huis. Maar soms ook gekke fratsen en onrustig. Vind hem ook aan de bal erg onzeker en ontbreken aan controle. Gaat soms echt maar net goed. Misschien niet slechter dan de ploegen die je noemt, maar vind persoonlijk dat het beter mag.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

hij pakt ook weer goede ballen. Twente had er 3 moeten maken de 1e helft. Mede dankzij Wellenreuther maar 1 tegen. Het probleem ligt meer bij het aantal schoten dat feijenoord tegen krijgt dan de keeper die de schoten moet stoppen.

FrankdeG
404 Reacties
34 Dagen lid
1.346 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Geen beste start weer voor feijenoord. Het publiek is ook muisstil en hoor alleen de twente supporters zingen. Van Persie heeft gelukkig alle support van de club en de supporters dus dat komt allemaal goed. Highler geeft al kerstcadeaus aan feijenoord, had gewoon de 0-2 moeten zijn, niks aan de hand.

Klantenservice
Erkende gebruiker! Meer info
1.818 Reacties
988 Dagen lid
18.584 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De kwetsbaarheid ligt vandaag denk ik vooral bij de backs van Feyenoord. Benieuwd hoe ze dat gaan oppakken en of de terugkomst van Hwang wat gaat veranderen aan het spel. Had daarnaast wel liever Timber als aanvoerder gezien vandaag, zodat er coaching vanuit de as is en Wellenreuther zich niet druk hoeft te maken om nog een extra taak.

FC Bal op het dak
108 Reacties
27 Dagen lid
420 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Er word weer met 2 maten gemeten heel triest dit, andersom word er ook geprovoceerd en wanneer een Ajacied het doet mag het niet en worden er weer flauw berichten verwijderd terwijl er alleen gezegd word dat Daan Rots een wereld gozer is. Getuigd niet echt van neutraliteit en volwassenheid. Ik ga het nog maar eens proberen. Wat een wereld gozer die Daan Rots en vreemd dat het 2e doelpunt van Twente word afgekeurd,

boyke
1.155 Reacties
987 Dagen lid
6.027 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nu kun je echt zien dat van Persie totaal niet geschikt is als coach voor Feyenoord en een zeer eigenwijze man die er per direct een mental coach bij moet komen zoals bv Hiddink of wie dan ook. Dat was bij van Bronckhorst ook en dat pakte goed uit. Voor de competitie uitroepen dat Bijlow zijn eerste keeper is en dan durven zeggen hij is niet wedstrijdfit en mister blunderaar Wellenreuther vaste keeper maken en dan nog aanvoerder ook. Maak dan Timber aanvoerder pupillen trainer van Persie. Dat bij de beker een ander mag keepen heeft totaal niets met Bijlow te maken dat was voorheen ook niet het geval. Snel weg gaan Bijlow laat van Persie maar lekker gaan met zijn eigenwijze gedrag.Klantenservice de kwetsbaarheid vandaag ligt niet alleen bij de backs maar bij de hele achterhoede en hoe de rest zich gaat opstellen met hard werken en zich eens laten zien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Twente

Feyenoord
14:30
FC Twente
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel