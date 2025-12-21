LIVE Eredivisie | Feyenoord ontsnapt meermaals aan grotere achterstand tegen Twente

Feyenoord wil de eerste seizoenshelft zondag in eigen huis met een goed gevoel afsluiten tegen FC Twente. De Rotterdammers snakken naar een zege; van de laatste elf duels gingen er liefst acht verloren. De afgelopen week was een regelrechte ramp voor de ploeg van Robin van Persie. Eerst werd er na een 1-3 voorsprong met 4-3 verloren bij FCSB, waarna Ajax vorige week te sterk bleek in De Klassieker (2-0). Tot overmaat van ramp werd Feyenoord woensdag in De Kuip uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB Beker door sc Heerenveen (2-3). FC Twente verkeert in een stuk betere vorm; in de Eredivisie werd er sinds eind oktober niet meer verloren. Het duel in De Kuip begint om 14.30 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - FC Twente Sorteer op: Laatste Oudste 55' - Borges komt er langs (0-1) Borges ontdoet zich bij de achterlijn van zijn bewaker Mats Rots, maar zijn voorzet wordt door een Twents been over de achterlijn gewerkt. De hoekschop van Valente kan daarna worden uitverdedigd. 54' - Korte terugspeelbal (0-1) Hlynsson speelt wat kort terug op zijn eigen keeper Unnerstall, maar die kan nog nét wegwerken voordat de inglijdende Watanabe gevaar kan stichten. 50' - Wellenreuther ook na rust op zijn post (0-1) Twente-back Van Rooij duikt op in de zestien, maar Wellenreuther brengt redding op zijn schot in de korte hoek. 50' - Fluitconcert voor Twente (0-1) Twente treuzelt bij het nemen van een doeltrap, wat tot gefluit van Het Legioen leidt. 48' - Geen controle bij Borges (0-1) Pröpper zet Ueda van de bal. Borges krijgt daarna de mogelijkheid, maar zijn aanname is niet toereikend. 46'- Schot Sauer (0-1) Feyenoord begint in ieder geval veelbelovend! Sauer komt eindelijk eens gevaarlijk naar binnen en dwingt Unnerstall met een hard schot tot zijn eerste redding. De hoekschop die hij daarmee verdient levert weer een kans op, maar Unnerstall tikt het schot van Hwang uit zijn hoek. 46' - Aftrap tweede helft (0-1) Timber heeft de tweede helft van Feyenoord - FC Twente in gang gezet. Tonen de Rotterdammers beterschap na het kwartiertje rust? Rust: Twente volledig verdiend op voorsprong Dan blaast Higler het rustsignaal. Twente was in de eerste helft heer en meester en leidt met 0-1, Van den Brom zal zich vooral afvragen waarom de marge halverwege niet groter is. Tot zometeen, dan zijn we terug met het verslag van de tweede helft. 45+1' - Schot Kjolo (0-1) Hwang levert opnieuw zomaar in. Kjolo probeert het daarop van afstand, maar Wellenreuther kan makkelijk vangen. Het was al de veertiende (!) doelpoging van de Tukkers in de eerste helft, waarvan er acht tussen de palen belandden. 45' - Twente houdt Feyenoord in leven (0-1) 42' - Wéér Lammers (0-1) Weer een reuzenkans voor Lammers! Hij omspeelt Wellenreuther en wil afronden, maar de Feyenoord-keeper is razensdnel weer op de been en ligt er tussen. Twente laat hier na om vlak voor rust op 0-2 te komen. 41' - Schot Lammers (0-1) Lammers krijgt weer een uitstekende kans. Hij kapt goed naar zijn rechter, maar mikt 'm van een meter of twaalf vervolgens recht op Wellenreuther. Daar had veel meer in gezeten voor de Twentse spits. 39' - Schot Sauer (0-1) Sauer met een zeldzame doelpoging namens Feyenoord, maar die bal zeilt richting de tweede ring. 36'- Goal afgekeurd (0-1) Twente denkt op 0-2 te komen uit een hoekschop, waar Wellenreuther niet bij kan en die van dichtbij wordt binnen geschoten. Higler heeft echter een overtreding op de Feyenoord-keeper geconstateerd en dus gaat het feestje voor de Tukkers niet door. 34' - Ahmedhodzic gooit zich ervoor (0-1) Twente wil over links uitbreken via Orjasaeter, maar die wordt opgevangen door Ahmedhodzic. Vrije trap voor de bezoekers. Laad meer