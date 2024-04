Bodyguard van Lionel Messi sprint in de 91e minuut plots het veld op

In de blessuretijd van de ontmoeting tussen Sporting KC en Inter Miami in de Amerikaanse MLS deed zich een nogal opmerkelijk moment voor. De wedstrijd liep op z’n einde toen vanachter een van de doelen een toeschouwer het veld op kwam gerend voor een selfie met . De Argentijn reageerde opvallend rustig, maar dat kan niet gezegd worden over zijn ‘bodyguard’. Die sprintte als Usain Bolt in zijn beste dagen het veld op om de veldbestormer bij de wereldster weg te houden.

Inter Miami en Messi kregen eerder deze week een flinke tik te verwerken. De Argentijn ontbrak op 4 april in de heenwedstrijd tegen Monterrey in de Concacaf Champions Cup wegens spierblessure en moest lijdzaam toezien hoe zijn ploeg met 1-2 verloor. De oud-speler van FC Barcelona en Paris Saint-Germain was weliswaar op tijd hersteld voor de return van afgelopen donderdag, maar kon niet voorkomen dat Monterrey opnieuw won (3-1) en zich dus wist te plaatsen voor de halve finales van dat toernooi. Een teleurstelling voor Messi en consorten, die er om die reden alles aan gelegen waren om het bezoek aan Sporting KC van afgelopen nacht wél te winnen.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd ging voor Inter Miami echter zeer teleurstellend van start. Erik Thommy bezorgde de thuisploeg al na zes minuten een 1-0 voorsprong. Inter Miami herstelde zich echter uitstekend: Diego Gómez maakte nog geen kwartier later gelijk en vroeg in de tweede helft bracht Messi zijn ploeg met een geweldige pegel van afstand op voorsprong. Thommy bracht de stand met zijn tweede van de avond weliswaar in evenwicht, maar Luis Suárez bepaalde de eindstand op 2-3 en schonk Inter Miami daarmee drie belangrijke punten. Bij het ingaan van de blessuretijd waren de ogen echter gericht op Messi, die een toeschouwer op zich af zag komen. De supporter had zijn telefoon al in zijn handen en er was dus geen sprake van kwade bedoelingen, maar Messi zijn bodyguard was er desondanks als de kippen bij om in te grijpen.

Het is niet voor het eerst dat Messi zijn bodyguard - Yassine Cheuko - moet ingrijpen om een veldbestormer bij de Argentijn weg te houden. Het Laatste Nieuws schreef een paar maanden geleden nog een uitgebreid artikel over Cheuko. “De 34-jarige lijfwacht volgt de zevenvoudige (inmiddels achtvoudige, red.) Ballon d’Or werkelijk overal. En dat mag u best letterlijk nemen. Als de bus van Inter Miami voor een match komt aangereden staat de man keurig te wachten. Wanneer Messi van de bus stapt, schiet hij zich in zeven haasten achter hem”, zo leest het. Cheuko zou een ex-marinier van het Amerikaanse leger zijn, die als Navy Seal in Irak en Afghanistan heeft gediend. “Daarnaast heeft hij verschillende gevechtssporten onder de knie. Zo is bedreven in taekwondo, kickboksen en mixed martial arts (MMA). Dat laatste doet hij in competitieverband.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ibrahim Afellay spot 'Neymar van de Eredivisie' bij PSV: 'Geweldig, wat een speler man!'

Ibrahim Afellay geniet van een uitblinker van PSV. "Hoe hij die verdediger op de achterlijn weg zet, geweldig. Wat een speler, man."