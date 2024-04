Ibrahim Afellay spot 'Neymar van de Eredivisie': 'Geweldig, wat een speler man!'

Ibrahim Afellay heeft zaterdagavond optimaal genoten van het spel van . De linksback van PSV maakte tegen AZ (5-1 winst), niet voor het eerst dit seizoen, indruk met zijn individuele aanvallende acties die hij in huis had. De huurling van FC Barcelona ontvangt daarvoor de nodige complimenten tijdens de uitzending van Studio Voetbal.

In het praatprogramma zijn fragmenten te zien waarop Dest zijn tegenstander dolt. “Hier, hij is een linksback en hij speelt hier gewoon vier man uit, alsof het Neymar in zijn beste dagen was”, bejubelt Afellay, die onder de indruk is van de van nature rechtsachter. “Het is gewoon echt een geweldige speler.”

Artikel gaat verder onder video

Dest mocht tegen AZ één assist achter zijn naam schrijven. De vleugelverdediger brak in de slotfase door aan de rechterkant en bediende de zojuist ingevallen Jesper Uneken, die daarmee voor zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van PSV kon tekenen. “Hoe hij die verdediger op de achterlijn weg zet, geweldig. Wat een speler, man”, analyseert Afellay.

PSV huurt Dest dit seizoen dus van FC Barcelona en wil graag verder met de Amerikaan. Rik Elfrink meldde onlangs echter dat de gesprekken stroef verlopen. De Eindhovenaren willen de koopoptie van tien miljoen euro betalen, maar hebben vooralsnog geen persoonlijk akkoord met de multifunctionele verdediger. Afellay is in ieder geval positief gestemd. “Het is niet de vraag of PSV die optie gaat lichten, maar wanneer ze hem gaan lichten”, zegt de oud-voetballer.

