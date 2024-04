Enorme klap voor PSV: Sergiño Dest heel lang uit de roulatie

zal heel lang uit de roulatie liggen. De vleugelverdediger van PSV heeft een knieblessure opgelopen waar tot nog toe de ernst niet helemaal duidelijk van was. Volgens het Eindhovens Dagblad lijkt de Amerikaan in 2024 niet meer in actie te komen.

Zondag werd duidelijk dat de aanvallende verdediger tijdens de training bij zijn huidige club PSV een blessure had opgelopen. Iets later werd duidelijk dat het om een knieblessure zou gaan en dat de Eindhovenaren snel meer nieuws zouden verschaffen aan de achterban.

Het is The Athletic die als eerste het nieuws over de ernst van de blessure naar buiten brengt. PSV heeft de revalidatieperiode nog niet bevestigd, maar noemde het zondag wel een ‘serieus ogende blessure’. Voor de Amerikaanse ploeg is dit ook groot nieuws, aangezien hij de komende Copa America zou moeten missen.

Het Eindhovens Dagblad heeft inmiddels bekendgemaakt dat de Amerikaanse back in 2024 helemaal niet meer in actie komt. "De linksback van PSV heeft een voorste kruisband afgescheurd en ligt er vermoedelijk tot begin 2025 uit. Dat bevestigen betrouwbare bronnen", zo weet het ED te melden.

Dest is dit seizoen van onschatbare waarde voor Peter Bosz, die hem al 37 keer in de basis opstelde. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij zeven beslissende voorzetten. De algemeen directeur van PSV, Marcel Brands, stelde afgelopen zondag in Studio Voetbal, dat hij optimistisch is over een langer verblijf van Dest bij PSV. Wel voegde hij hieraan toe dat de ernst nieuwe blessure een belangrijke rol zou kunnen spelen. Het zou nu dus kunnen dat Dest zijn laatste duel voor PSV gespeeld heeft.

