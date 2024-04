PSV steeds dichterbij zomeraankoop: 'Het gaat de goede kant op'

Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV, meldt dat de onderhandelingen met over een zomerse transfer 'de goede kant opgaan'. De Amerikaans international wordt dit seizoen gehuurd van FC Barcelona, de Eindhovenaren kunnen hem komende zomer voor een vooraf bepaald contract definitief overnemen van de Catalanen, maar zullen daartoe wel een akkoord met de oud-Ajacied moeten zien te bereiken.

Vertrok Dest in de zomer van 2020 nog als rechtsback uit Amsterdam, in Eindhoven wordt hij dit seizoen voornamelijk op de linksbackpositie geposteerd. Tot op heden kwam hij in alle competities tot 37 wedstrijden in het elftal van trainer Peter Bosz, waarin hij zeven assists leverde en zelf twee keer tot scoren kwam. De kans lijkt groot dat het daar ook bij gaat blijven voor dit seizoen, aangezien Dest zaterdag een flinke blessure lijkt te hebben opgelopen op het trainingsveld.

"We weten het nog niet precies, morgen weten we meer, maar het zag er niet goed uit", zegt Brands zondagavond in Studio Voetbal. De algemeen directeur legt vervolgens uit wat er gebeurde: "Een beetje een raar moment op de training, niet eens in een duel, dus ja, we vrezen." De andere tafelgasten willen vervolgens weten waaraan Dest geblesseerd is geraakt, waarop Brands volstaat met "Knieën."

Vervolgens vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst naar de vorderingen die PSV maakt met het binnenboord houden van Dest. Die blijken afgelopen week nog te zijn gemaakt: "We waren afgelopen week in onderhandeling met hem. Met Barcelona hoeven we in principe niet om tafel, de optie ligt vast. Dus we zijn met Sergiño en zijn zaakwaarnemer in gesprek. Ja, het gaat de goede kant op." NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt of de blessure daar invloed op heeft, maar dat is maar beperkt het geval, zegt Brands: "We moeten even afwachten hoe of wat, maar aan de andere kant: wij geloven in Sergiño als speler en ik ga ervan uit dat hij weer fit wordt, dus we zouden hem heel graag bij PSV willen houden."

Aan de voorkant dichtgetimmerd

Pierre van Hooijdonk wil tot slot weten waarom de salarisonderhandelingen niet 'aan de voorkant', dus bij het afsluiten van het huurcontract met Barcelona, zijn 'dichtgetimmerd'. "Dat wilde Sergiño toen nog niet.", legt Brands daarop uit. "Die wilde kijken of het hem zou bevallen, we hebben hem in het begin ook wel moeten overtuigen. Maar hij is gedurende het seizoen steeds enthousiaster geraakt en heeft het heel goed naar zijn zin. Is populair in de groep, en ook bij de supporters. Dus dat is de reden dat hij met ons in gesprek wilde voor langer."

