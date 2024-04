Kraay wijst PSV'er Dest op veelzeggende verspreking: 'Wacht even...'

PSV-verdediger maakt een veelzeggende verspreking voor de camera's van ESPN. De van FC Barcelona gehuurde sterkhouder zegt in gesprek met Hans Kraay junior dat de Eindhovenaren al kampioen van Nederland zijn, terwijl de ploeg van trainer Peter Bosz dat ondanks de 6-0 zege op Vitesse van zaterdag nog altijd niet is.

Kraay vraagt Dest naar zijn toekomstplannen, aangezien algemeen bekend is dat PSV graag gebruik zou maken van de optie om de oud-speler van Ajax deze zomer voor een bedrag van tien miljoen euro definitief over te nemen van zijn Catalaanse werkgever. "PSV is heel tevreden met me, en ik heb het ook echt naar mijn zin hier. We doen het goed als team, we zijn kampioen, volgend jaar spelen we weer Champions League...", begint Dest zijn reactie.

Daarop wordt de Amerikaans international onderbroken door Kraay: "We zijn kampioen, dat zeg je goed. Je bent de eerste die dat zegt!" Dest herstelt zich grijnzend: "Ok, we worden het. Kwestie van tijd." Vervolgens gaat hij verder over zijn toekomst, waarover hij zich nog niet helemaal wil uitspreken: "Maar ik heb het zeker naar mijn zin, dus de tijd zal het leren."

Het neerleggen van de vastgestelde transfersom lijkt niet het grootste obstakel voor een definitieve transfer van Dest te zijn. Dat zou meer in de salarissfeer gezocht moeten worden: de NOS schreef eerder op de zaterdag nog dat het honorarium van de back 'de penningmeester van PSV steil achterover doet slaan'. De woorden van de speler zelf lijken daar ook op te duiden: "Natuurlijk moet alles kloppen, het is aan ons om het uiteindelijk te regelen en tot een goede overeenkomst te komen."

