PSV heeft versterking op het oog en aast op multifunctionele speler van FC Utrecht

PSV heeft interesse in de diensten van , zo meldt het Eindhovens Dagblad. De verdediger annex verdedigende middenvelder van FC Utrecht maakt dit seizoen indruk en heeft de clubleiding van de Eindhovenaren overtuigd dat hij een goede versterking is voor volgend seizoen.

Flamingo speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Utrecht. De Domstedelingen huren de verdediger van Sassuolo. In Italië beschikt hij nog over een contract tot de zomer van 2025. PSV zal dus moeten aankloppen bij de Italiaanse degradatiekandidaat om de jongeling in te lijven.

In de Galgenwaard maakt Flamingo een goede ontwikkeling door. De 21-jarige speelde tot dusver 29 duels voor Utrecht in alle competities. Daarin wist hij twee keer te scoren en fungeerde hij eenmaal als aangever.

Het is niet de eerste keer dat PSV interesse toont in Flamingo. In 2022 waren de Eindhovenaren ook al geïnteresseerd in hem en stond ook de speler zelf open voor een overstap. Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer omdat de rechtspoot zich nog niet had bewezen in de Eredivisie.

