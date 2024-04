Perez ziet gigantisch verval: ‘Vorig jaar wilde Man United hem hebben, nu niemand’

Kenneth Perez verwacht dat Feyenoord volgend seizoen opnieuw zal bouwen op als eerste doelman. Dat betekent dat komende zomer waarschijnlijk vertrekt uit De Kuip.

In het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN komt maandagavond de keeperspositie van Feyenoord ter sprake. Journalist Freek Jansen van Voetbal International verwacht dat óf Bijlow, óf Wellenreuther na dit seizoen vertrekt bij de Rotterdamse club. “Dat wordt duizend procent Wellenreuther”, reageert Kenneth Perez.

De eveneens aanwezige Maarten Wijffels is verrast door de uitspraak van Perez. “Als je nu moet kiezen op welke keeper je volgend seizoen bouwt, dan kies je toch voor Wellenreuther?”, vraagt de journalist van het Algemeen Dagblad zich af. Wellenreuther maakte de afgelopen maanden een prima indruk in het doel van Feyenoord toen hij de geblesseerde Bijlow verving. Laatstgenoemde keerde afgelopen donderdag tegen Go Ahead Eagles (1-3 zege) echter weer terug in de basis.

Perez: “Voor de toekomst bouw je toch op Bijlow? Dat is toch een keeper waar ze altijd veel vertrouwen in gehad hebben?”, vervolgt de Deense analist. “Het enige wat je op Bijlow kan aanmerken, is zijn fysiek. Maar daarom hebben ze er goed aan gedaan om een hele goede tweede keeper te halen. Dat moeten ze weer doen.”

Perez veronderstelt dat Wellenreuther op dit moment ook meer transferwaarde vertegenwoordigt dan zijn collega. “Bijlow levert nu nul op, denk ik. Er is nu geen club die over Bijlow denkt… Vorig jaar was er sprake van Manchester United. Dan heb je het over veel geld. Nu is er niemand die Bijlow gaat halen, dus dan is het logisch dat ze hem behouden.”

