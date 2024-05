Regeerakkoord raakt voetbalsupporters met stevig pakket aan nieuwe maatregelen

De politieke partijen NSC (Pieter Omtzigt), VVD (Dilan Yeşilgöz-Zegerius), BBB (Caroline van der Plas) en PVV (Geert Wilders) hebben zich in het regeerakkoord ook gericht op de voetballerij, zo blijkt uit de documenten. Het nieuwe rechtse kabinet, dat woensdagmiddag met elkaar tot een zogenoemd hoofdlijnenakkoord kwam, verbiedt onder meer gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions.

Dat blijkt uit het document, waarin het hoofdlijnenakkoord tussen de vier partijen uitgebreid is beschreven. Op het gebied van sport is een belangrijke wijziging dat gezichtsbedekkende kleding niet meer zal worden toegestaan in stadions. Vaak zijn er in stadions voetbalsupporters met een bivakmuts te zien, ook om te voorkomen dat ze geïdentificeerd worden tijdens het afsteken van vuurwerk in een stadion, iets wat verboden is in Nederland.

Dat wil het nieuwe kabinet in de toekomst gaan verbieden, maar dat is niet het enige. Er valt te lezen dat, om voetbalhooligans harder aan te pakken, er wordt gekeken naar het Engelse model. Er wordt vaker een (digitale) meldplicht voor personen met een stadionverbod opgelegd en er zal een vergunning worden verleend per (risicovolle) wedstrijd.

VVD, NSC, PVV, en BBB kwamen woensdagmiddag met het hoofdlijnenakkoord naar buiten. Vervolgens moesten de verschillende fracties zelf nog volledig akkoord gaan met het akkoord, maar dat is bij alle partijen inmiddels het geval.