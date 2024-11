Derksen weigert verzoek: ‘Dat staat niet in mijn taakomschrijving!’

Johan Derksen kan zich niet vinden in de suggestie van Wilfred Genee dat hij in de studio van Vandaag Inside een dansbeweging voor moet doen. De Snor geeft aan geen ‘clowntje’ te zijn en dat het niet in zijn taakomschrijving past.

In het promofilmpje voorafgaand aan de uitzending van Vandaag Inside stelt Genee dat Derksen erg goed is in een dansbeweging waarbij hij zijn handen soepel van knie wisselt, terwijl hij de knieën dan naar elkaar toe beweegt. De presentator geeft aan dit zelf ook geoefend te hebben, maar dat het hem niet wil lukken.

“Jij denkt dat ik dat hier voor ga doen, als een soort clowntje”, antwoordt Derksen met een lach. “Dat staat niet in mijn taakomschrijving van meneer De Mol”, benadrukt hij. “Maar ik kan het heel goed.” Vervolgens wordt een oude opname van een dansende Derksen getoond, waarin hij onder meer die beweging laat zien.

Wanneer Genee vervolgens aangeeft dat het een heel moeilijke beweging is, weerspreekt Derksen dat. “Het is helemaal niet moeilijk als ik het kan. Maar dit geeft precies de situatie in Nederland weer”, stelt de oud-voetballer. “Dat we niet meer weten waar we mee bezig zijn?”, vraagt Genee. Dat beaamt Derksen.

