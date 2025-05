Lofzang voor Lang: 'Eén van de weinige spelers ter wereld die...'

Ernie Brandts is lovend over PSV-aanvaller . De voormalig international van het Nederlands elftal vindt dat de buitenspeler in de topper tegen Feyenoord de grote uitblinker was aan de zijde van de Eindhovenaren.

PSV leek in De Kuip op weg naar een nederlaag, nadat er halverwege een 2-0 ruststand op het scorebord stond. Kort na rust deed Ivan Perisic wat terug namens de Eindhovenaren. Na 73 minuten maakte Lang de gelijkmaker en diep in de blessuretijd was de excentrieke buitenspeler ook verantwoordelijk voor de winnende treffer van de regerend landskampioen.

"Noa Lang van PSV is mijn speler van de week", oordeelt Brandts in De Telegraaf. Heeft hij PSV met zijn goal in de 98e minuut richting de titel geschoten? Dat is de vraag die komende week beantwoord gaat worden natuurlijk, want ze zijn daardoor héél erg dichtbij gekomen", werpt de voormalig assistent-trainer van PSV nog een blik op de titelstrijd.

Brandts beseft dat Lang met zijn gedrag de nodige reacties oproept bij fans van de tegenstander. "Hij is een jongen van: je mag hem of je mag hem niet. Maar hij heeft zich nu in de beslissende fase van de competitie tóch laten gelden. Hij maakte met zijn branie de boel wakker bij PSV. Eén van de weinige spelers ter wereld misschien wel, die hoe harder en hoorbaarder ze tegen hem zijn, alleen maar beter lijkt te worden.”

Brandts neemt ook Tillman en Perisic op in elftal van de week

Naast Lang vinden ook Malik Tillman en Ivan Perisic zichzelf terug in het elftal van de week van Brandts. "Hij heeft laten zien dat je ook in de topwedstrijden van hem op aan kunt en is met én zonder bal enorm belangrijk. Nu zie je dat hij PSV - niet in zijn eentje, maar wel voor een groot deel - weer op titelkoers brengt. Dat is pure kwaliteit", looft de 69-jarige oud-voetballer de Amerikaan. Ook Perisic kan rekenen op complimenten. "Hij is genadeloos als er een kansje ontstaat en bracht zijn ploeg terug in de wedstrijd. Want hij scoorde niet alleen, maar gaf ook nog de assist op de 2-2 van Noa Lang.”

