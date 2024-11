Johan Derksen krijgt pijnlijke vraag over Marco van Basten, duidelijke conclusie klinkt

Marco van Basten is ‘niet zo geschikt’ voor het werk als analist op televisie. Dat stelt Johan Derksen althans. Van Basten is wekelijks te zien in verschillende programma’s op Ziggo Sport en maakt tijdens eindtoernooien vaak zijn opwachting bij de NOS, maar heeft als analist (nog) geen overtuigende indruk achtergelaten.

De voormalig Wereldvoetballer van het Jaar - die deze donderdag zestig kaarsjes heeft uitgeblazen - baarde afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap meermaals opzien. Als analist namens de NOS bleek hij bijvoorbeeld niet op de hoogte van bepaalde zaken rond het Nederlands elftal, maar wist hij ook niet wie Cole Palmer was. Toch opvallend, aangezien Palmer in het afgelopen seizoen een van de grote smaakmakers was in de Premier League en onderdeel uitmaakte van de Engelse EK-selectie.

Van Basten was een paar dagen voor zijn verjaardag nog het mikpunt van kritiek nadat in het programma Rondo van Ziggo Sport duidelijk was geworden dat hij niet helemaal eerlijk is geweest over zijn toenadering tot Brian Brobbey. Van Basten levert al lange tijd veel kritiek op de spits van Ajax. Volgens de analist zelf heeft hij met John van ’t Schip, toen hij nog trainer van Ajax was, contact gehad over Brobbey, maar zou Van ’t Schip of Brobbey niet op hem hebben zitten wachten. Volgens Van ’t Schip is daar niets van waar. Brobbey zou wel degelijk open hebben gestaan voor een gesprek met Van Basten, maar laatstgenoemde zat daar in eerste instantie niet op te wachten en wilde het vervolgens alleen laten plaatsvinden onder zijn ‘voorwaarden’.

Wilfred Genee vraagt zich donderdagavond in de uitzending van Vandaag Inside dan ook af of de ‘iconische status’ van de oud-voetballer van Ajax en AC Milan inmiddels niet wat ‘afgebroken’ is door zijn werkzaamheden als trainer én analist. Derksen heeft er een duidelijk antwoord op. “Marco heeft geen trainersbloed in zich. Daar is hij zelf gelukkig achter gekomen”, aldus de Snor. Van Basten was in het verleden niet alleen bondscoach van het Nederlands elftal, maar ook werkzaam als hoofdtrainer van sc Heerenveen en AZ. “Hij heeft overal slecht gefunctioneerd”, zegt Derksen, die Van Basten evenmin een indrukwekkende analist vindt. “Hij wappert tijdens zijn tv-optredens altijd met papieren. Ik geloof dat hij zich heel goed voorbereidt, maar hij heeft geen uitstraling. Hij heeft geen leuke teksten, hij is er niet zo geschikt voor.”

Van der Gijp baalt van EK 2008

René van der Gijp baalt zestien jaar na het EK in Oostenrijk en Zwitserland nog altijd dat Oranje niet verder wist te komen dan de kwartfinales. Van Basten was destijds bondscoach van Nederland en had met onder meer Edwin van der Sar, Ruud van Nistelrooij, Wesley Sneijder en Arjen Robben een selectie met ongelooflijk veel kwaliteit tot zijn beschikking. Oranje maakte veel indruk in de groepsfase, maar ging in de achtste finales verrassend onderuit tegen Rusland. “Weet je wat wel jammer is Johan, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Wij speelden op dat EK drie verschrikkelijk goede wedstrijden, tegen Frankrijk, tegen Italië (en tegen Roemenië, red.). En toen kwamen wij tegen die Russen, die hebben de wedstrijd van hun leven gespeeld. Anders hadden wij gewoon Europees kampioen kunnen worden met dat elftal. Wát een goed elftal was dat zeg.”

Van Basten nam na dat EK afscheid als bondscoach. Bert van Marwijk werd aangesteld als zijn opvolger. Van Marwijk loodste Oranje in 2010 naar de finale van het Wereldkampioenschap in Zuid-Afrika.

