NOS-kijkers geloven ogen niet: Marco van Basten kent 'Most Valuable Player' van topcompetitie niet

Marco van Basten heeft (andermaal) voor woede gezorgd bij de kijkers van Studio Fußball. De analist, die gedurende dit EK al geen goede beurt maakte, ging dinsdagavond opnieuw de mist in bij de nabeschouwing van Engeland – Slovenië. De oud-voetballer vond invaller een lichtpuntje, al had hij voorafgaand geen flauw benul wie deze speler nou eigenlijk was.

“Je had wel die jonge jongen, die kende ik niet”, reageert Van Basten op de vraag wie hij het lichtpuntje vond bij het zwaar tegenvallende Engeland. “Cole Palmer?”, helpt Sjoerd van Ramshorst zijn collega een handje. “Ja, die. Linkspoot. Die speelde nog een beetje hoe we het willen zien. Hij viel veel aan en passeerde nog tegenstanders. Dat was dan nog iets waarvan je dacht: nou, oké”, gaat Van Basten verder.

Opvallend is dat Van Basten Palmer niet kent. Palmer onderging afgelopen seizoen zijn grote doorbraak in de Premier League in dienst van Chelsea. De middenvelder werd zelfs MVP van de hele Engelse competitie. Hij maakte liefst 22 doelpunten en gaf 11 assists. Op X wordt er om deze redenen met verbazing gereageerd op Van Basten.