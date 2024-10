Van ’t Schip weerspreekt Van Basten live op tv

John van ’t Schip heeft uitgelegd waarom hij niet in is gegaan op de uitnodiging van Marco van Basten om te helpen. Volgens de voormalig trainer van Ajax stelde de topspits van weleer te veel eisen, waardoor het niet aantrekkelijk was om Brobbey naar hem toe te sturen.

Vorige week onthulde Van Basten in Rondo dat hij Van ’t Schip afgelopen seizoen heeft benaderd om Brobbey onder zijn hoede te nemen. Maandagavond is de voormalig trainer van Ajax te gast in hetzelfde programma en legt hij, terwijl hij naast Van Basten zit, uit waarom hij niet op het aanbod in is gegaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax krijgt dramatisch bericht: Amsterdamse fans zijn vermoedelijk niet welkom bij prachtig duel

“Ik nam het over (van Maurice Steijn bij Ajax, red.) en Marco had toen ook al opbouwende kritiek toen ik net was begonnen”, begint Van ’t Schip zijn uitleg. De voormalig trainer, die in een technische rol actief is bij Ajax, geeft aan dat hij Brobbey heeft gevraagd of hij open stond voor een samenwerking met Van Basten. Daar had de jonge spits wel oren naar. “Ik heb toen aan Marco gevraagd of hij zin had om met Brian om de tafel te zitten, waarop Marco terugstuurde: ‘Nee, ik heb geen zin’.”

Enkele weken later was Van Basten van mening veranderd en bood hij toch aan om Brobbey te helpen. “Maar dat moest wel in zijn gebouw, in de kelder”, noemt Van ’t Schip enkele van de eisen. “Geen pers, geen makelaars, geen vriendjes, geen familie, het gaat niet te veel over voetbal. Toen had ik wel zoiets van: het is niet echt een uitnodiging voor Brian om daar even rustig te gaan zitten.” De toenmalig trainer van Ajax heeft vervolgens besloten het voorstel niet aan Brobbey voor te leggen.

LEES OOK: Driessen maakt Farioli volledig met de grond gelijk

Wim Kieft vraagt vervolgens wat Van ’t Schip dan wel voor ogen had. “Dat hij dan de eerste keer gewoon met Marco zou gaan praten”, legt hij uit. “Daarna had hij van alles kunnen doen. Hij had op het veld kunnen gaan staan, praten, maar daar wilde Marco toen nog niet aan beginnen. Maar het is dus niet zoals vorige week is verteld. Wij stonden open voor een gesprek, maar Marco stond daar in eerste instantie niet voor open.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Valentijn Driessen slaat alarm bij Ajax: nieuwe ineenstorting dreigt

De Telegraaf-journalist ziet een ontwikkeling bij Ajax die 'minstens zo erg' is als het 'desastreuze aankoopbeleid'.