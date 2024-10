Driessen maakt Farioli volledig met de grond gelijk

Valentijn Driessen is absoluut niet te spreken over het spel van Ajax onder Francesco Farioli. Volgens de journalist van De Telegraaf is de oefenmeester te laf en resulteert dat in een veldspel dat niet om aan te zien is. Driessen zou liever zien dat Farioli wat meer risico’s neemt.

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met minimale cijfers van Willem II, maar genieten kon Driessen absoluut niet, zo stelt hij in de podcast Kick-off. Volgens de journalist zou het al heel erg helpen als Farioli ervoor zou kiezen om talenten de kans te geven in het eerste elftal. Wanneer presentator Pim Sedee voorstelt dat Ajax momenteel geen ‘gouden lichting’ heeft, reageert Driessen fel.

“Wie zegt dat?!”, vraagt de chef voetbal van de krant zich af. “Wat weet jij er nou van? Je moet ook mensen een kans geven.” Driessen neemt vervolgens Matteo Dams van PSV als voorbeeld, die door vele blessures bij de Eindhovenaren zijn kans kreeg en greep in het elftal van Peter Bosz. “Op Eredivisie-niveau doet hij het goed, op Paris Saint-Germain-niveau wat minder.” Ook de zeventienjarige centrale verdediger Pau Cubarsí, die zaterdag namens Barcelona een puike partij speelde op bezoek bij Real Madrid (0-4), kan de journalist van genieten. “Je moet durven.”

Daar ziet Driessen direct het verschil tussen Farioli en andere trainers. “Deze man is een Italiaan en hij durft niet”, stelt hij. “Het gaat alleen maar op zekerheid. Dan win je wedstrijden met 1-0. Als Ajax dat wil, prima. Maar zo wil ik Ajax niet zien.”

