‘Conflict bij Ajax afgewend: akkoord aanstaande over nieuwe rvc, Van Gaal blijft adviseur’

De samenstelling van de raad van commissarissen bij Ajax ondergaat op 16 december een flinke verandering, meldt Het Parool. Dan worden er vijf nieuwe commissarissen voorgedragen. Van de huidige rvc blijft alleen Danny Blind zitten. Een akkoord tussen de zittende rvc en de bestuursraad is hierover op handen.

Annette Mosman, Cees van Oevelen, Georgette Schlick, Leo van Wijk en Michael van Praag, die nu nog zitting hebben in de raad van commissarissen, maken dan plaats voor nieuwe toezichthouders op de directie. Wel zal president-commissaris Van Praag zijn opvolger bij Ajax nog een tijdje inwerken. Louis van Gaal blijft actief als technisch adviseur van de nieuwe rvc.

Met de aanstaande samenstelling van de raad van commissarissen lijkt een conflict bij Ajax tussen de bestuursraad en de zittende raad van commissarissen afgewend. De huidige commissarissen moeten hun eigen opvolgers voordragen, maar alleen de bestuursraad, die 73 procent van de aandelen bezit, kan deze benoemen.

Er was onenigheid over de kandidaten, maar vlak voor de deadline is een akkoord bereikt. “De namen van de vijf nieuwe kandidaten moeten vóór 1 november worden gemeld op de agenda van de aandeelhoudersvergadering die de beursgenoteerde voetbalclub op 16 december heeft uitgeschreven. Beursregels schrijven voor dat de agenda minimaal zes weken voor aanvang van de aandeelhoudersvergadering bekend is”, schrijft Het Parool.

Blind blijft als enige commissaris aan

Oud-voetballer Blind is de enige die aanblijft in zijn functie als commissaris. Zijn positie stond niet ter discussie, omdat hij nog niet in functie was bij Ajax toen technisch directeur Sven Mislintat vorig jaar zomer veel geld spendeerde aan een kwaliteitsarme selectie. De Amsterdammers kenden een dramatisch jaar en eindigden op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie. De positie van Schlick, Mosman en Van Oevelen, die in april al hun vertrek aankondigden, stond wel ter discussie.

