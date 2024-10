Van der Vaart maakt zich zorgen: ‘Voor een jonge topsporter als Damián is dat niet altijd de goede plek’

Rafael van der Vaart vindt dat zijn zoon, Damián, moet opletten met het gebruik van Instagram. Het social mediaplatform is volgens de oud-voetballer een gevaar voor de carrière van het achttienjarige talent van Ajax.

Rafael van der Vaart kreeg samen met ex-partner Sylvie Meis een zoon in 2006. In 2013 gingen Van der Vaart en Meis uit elkaar, terwijl Damián zich ontwikkelde op voetballend gebied. De centrale middenvelder maakte deze zomer de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax en heeft op Instagram al bijna zestigduizend volgers.

Rafael van der Vaart ziet de app echter als een gevaar, zo zegt hij bij Story. “Dat Instagram is de grootste valkuil voor Damián. Voor een jonge topsporter als Damián is Instagram niet altijd een goede plek. Daar hebben we strijd over. Niet met Sylvie, die strijd heb ik met Damián. Ik wil niet dat hij alles maar post”, onthult de analist.

Damián vraagt dan ook toestemming als hij een foto wil delen. “Meestal zeg ik nee. De ene keer luistert hij wel en soms ook niet. Daar komt dan strijd van. Het zal erbij horen. Ik luisterde vroeger ook niet altijd naar mijn vader”, sluit Rafael af.

