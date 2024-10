Johan Derksen geeft opmerkelijke reactie op vernedering in ‘roast’ door Peter Pannekoek

Johan Derksen heeft vrijdagmiddag in gesprek met De Telegraaf gereageerd op de roast van Peter Pannekoek aan zijn adres. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala werd De Snor flink op de hak genomen door de cabaretier. Het vaste gezicht van Vandaag Inside geeft aan de roast wel te kunnen waarderen.

Donderdagavond vond het jaarlijkse Gouden Televizier-Ring Gala plaats in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Cabaretier Pannekoek had besloten dat het tijd was om Derksen op zijn plek te zetten en voerde zodoende een vernietigende roast op. Onder meer het feit dat de voormalig voetballer ‘te veel in zichzelf is gaan geloven’, enorm ‘camerageil’ is en dat zijn vrouw het verschil tussen hem en de hond niet meer kan zien komen voorbij.

Hoewel hij dus keihard werd aangepakt, kon Derksen wel leven met de roast van Pannekoek, zo geeft hij een dag later aan in gesprek met De Telegraaf. Sterker nog, hij heeft het optreden van de cabaretier zelfs ‘met een glimlach bekeken’, zo vertelt de televisiepersoonlijkheid. “Als je het hele jaar door mensen afmaakt, dan moet je ook kunnen incasseren. En ik moet eerlijk zijn: hij had nog gelijk ook!”

Derksen niet blij met ‘kinderachtige’ NPO

Overigens heeft hij niet van alles wat voorbijkwam op het Gala genoten. “Aan het begin van de show kwamen er wel vijftig hoogtepunten uit het televisiejaar voorbij. Maar van de best bekeken talkshow van Nederland kwam geen seconde voorbij. Dat geeft wat mij betreft aan hoe erg de NPO ons haat. Dat is heel kinderachtig”, sneert hij. Later in de uitzending kwamen de uitspraken van Derksen aan het adres van kamerlid Habtamu de Hoop, die hij ‘geen echte Fries’ noemde, wel voorbij.

