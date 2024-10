Wilfred Genee staat plots op bij Vandaag Inside en heeft mededeling

Een opmerkelijk moment in de uitzending van Vandaag Inside van maandagavond. Presentator Wilfred Genee verliet plots de tafel en sprak de kijker toe. Het was een parodie op EO-presentator Tijs van den Brink, die tijdens zijn talkshow Dit is Tijs vaak plots naar een ‘biechtcamera’ toeloopt om een ontboezeming te doen.

Aan tafel bij Vandaag Inside ging het maandag over de grap die Hélène Hendriks zondag maakte bij De Oranjezondag. Ze kondigde aan de ‘echte vader’ van André Hazes junior te zullen onthullen. Het bleek een grap: op basis van een uit de context gehaald oud interview ‘onthulde’ ze dat John de Wolf de echte vader is van de zanger.

Het kwam haar op de nodige kritiek te staan van kijkers. Zelf zei ze erover tegen De Telegraaf: “Als ik het zelf achteraf bekijk, is het niet de meest geslaagde grap geweest.” De Wolf tilde er niet zo zwaar aan. “Het is niet grappig. Maar we moeten het niet groter maken dan het is. In principe lach ik erom.”

Vandaag Inside-presentator Genee vertelde dat Hendriks baalt van de grap en voelt zich verbonden met zijn collega. Hij stond plots op tijdens de uitzending en liep richting een camera toe, terwijl een verbaasde René van der Gijp uitriep: “Wat is er?”

Genee zei: “Ik voel me ook wel een beetje verbonden met Hélène. Misschien moet ik dat even toegeven aan de mensen thuis. Ja, kijk, er zijn van die momenten dat je denkt: dat moet je niet doen. Dan bedenk je van tevoren iets leuks, maar blijkt het uiteindelijk niet leuk te zijn. Dan doe je het, maar valt het tegen en is iedereen boos op je. André sorry, John sorry, eigenlijk aan iedereen sorry die gekeken heeft.”

