John de Wolf reageert op gerucht dat hij vader van André Hazes is

Een grap van Hélène Hendriks in De Oranjezondag is niet in goede aarde gevallen. Ze 'onthulde' met een knipoog dat John de Wolf de vader is van André Hazes junior. De Wolf vindt de grap niet erg geslaagd en ook Hendriks heeft er achteraf haar bedenkingen bij.

Aan het begin van de uitzending, en ook gedurende het programma, kondigde Hendriks aan dat ze de échte vader van André Hazes (30) zou gaan onthullen. Ze gaf twee opties: oud-voetballer John de Wolf en Marco Eijk, namen die al eerder rondzongen op het internet. Voor sommige kijkers was niet duidelijk dat het om een grap ging.

Aan het eind van de uitzending toonde Hendriks een oud interviewfragment van John de Wolf die zegt: “Het was niet helemaal gepland.” Daarna zei Hendriks: “Maar het is wel gebeurd. John de Wolf is dus de vader van André Hazes junior.” De aanwezige tafelgast Hans Kraay junior voorspelde vervolgens: "Je hebt John de Wolf morgen op je dak."

John de Wolf reageert op gerucht

De Wolf tilt niet te zwaar aan de grap, blijkt uit zijn reactie aan De Telegraaf; “Het is niet grappig. Maar we moeten het niet groter maken dan het is. In principe lach ik erom.” Hij reageert met drie huilende lachemoji’s op de vraag of hij niet gek wordt van de geruchten dat André Hazes junior zijn zoon zou zijn. “Nu klaar mee.”

Hendriks zelf reageert ook op de ophef die is ontstaan na haar uitzending: “Ik heb dat niet gevolgd op de socials. Maar los van daarvan: als ik het zelf achteraf bekijk, is het niet de meest geslaagde grap geweest.”

Sommige kijkers reageren kritisch op X. “Hoe smakeloos wil je het hebben; meerdere keren aangeven dat je zo de echte vader van André Hazes gaat onthullen. Echt heel erg laag. Wie bedenkt dit”, zegt een kijker bijvoorbeeld.

Kijkcijferrecord voor De Oranjezondag

Of het te maken had met de verwachte 'onthulling' is de vraag, maar in ieder geval wist Hendriks de kijkers zondag wel vast te houden. Met 1,19 miljoen kijkers noteerde De Oranjezondag een kijkcijferrecord.

