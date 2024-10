Wilfred Genee laat verstek gaan bij De Oranjezondag, verbaasde Hélène Hendriks ziet hem wel bij ander programma

Wilfred Genee heeft voor het eerst zijn nieuwe single ‘Zomaar een avond in de kroeg’ laten horen. De presentator van Vandaag Inside, die een voorliefde heeft voor volksmuziek, deed dat echter op een onverwacht moment.

Eerder deze week kondigde Genee aan dat hij het nummer zou gaan zingen bij De Oranjezondag van collega Hélène Hendriks. Hij ontbrak zondagavond echter in de uitzending en liet Hendriks van tevoren weten dat de single nog niet helemaal klaar was.

In het programma Businessclass van Harry Mens werd het nummer zondagochtend echter wél ten gehore gebracht. "Ik zou ‘m vanavond eigenlijk bij Hélène zingen… Ik had tegen Hélène gezegd dat ik er nog niet klaar voor was...", zei Genee, waarna Mens de muziek liet instarten.

Hendriks liet het fragment zondagavond zien. “Veel mensen vragen zich af: waar is Wilfred Genee? Die zou eigenlijk ook komen en zou zijn nummer hier komen zingen. Hij appte me: ‘Ik ben nog niet helemaal klaar.’ Zit hij vervolgens bij Harry Mens en die kaapt gewoon onze primeur weg”, zei de presentatrice.

Video: Hélène Hendriks hoort nieuwe single van Wilfred Genee: ‘Dit wordt een kraker!’