Er heerst een nieuwe dynamiek binnen de mannen van Vandaag Inside, zo stelt RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink in de podcast van datzelfde medium. Ikink ziet met name Johan Derksen andere dingen doen, waaraan presentator Wilfred Genee zich moet aanpassen. De vraag is hoe lang dat blijft gaan.

In de BLVD Podcast bespreken Ikink en journalist Rob Goossens de ontwikkelingen rondom het programma Vandaag Inside. Ikink merkt op dat er een compleet nieuwe dynamiek is ontstaan bij het populaire televisieprogramma: "Ik zag het nu ook weer: Genee stelde een vraag aan Merel Ek en Derksen ging die vraag meteen beantwoorden. Toen zei Wilfred meteen: Johan, die vraag was voor Merel. Dat deed hij voorheen nooit", zegt Ikink.

De 41-jarige presentator is benieuwd hoe de toekomst van Vandaag Inside eruit ziet door deze ontwikkelingen: "Dat is nieuw in hun dynamiek. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in de komende periode", zegt Ikink, die het overigens belachelijk vindt dat RTL-baas Peter van der Vorst onlangs heeft aangegeven dat Vandaag Inside een 'te negatief programma' voor RTL zou zijn.

"Dat is toch wel opmerkelijk, want ja, het programma scoort nogal goed. Is dat programma dan zo negatief? Dat gevoel heb ik namelijk niet als ik het zit te kijken", vertelt Ikink. Rob Goossens denkt dat Van der Vorst gewoon een ander argument had moeten gebruiken, namelijk dat Vandaag Inside weinig toekomst heeft: "Ik zou zeggen: er is een belangrijkere reden om het niet meer te willen, namelijk dat de sleetsheid en de klad er gewoon in komt. Het is een aflopend proces, dus als je ze nu binnenhaalt voor ná hun contract, dan weet je niet wat je nog aan kliekjes uit de pan kunt schrapen", stelt de verslaggever.

