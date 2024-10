Wilfred Genee zet zichzelf live tijdens uitzending Vandaag Inside voor schut

Wilfred Genee heeft zichzelf tijdens de uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond belachelijk gemaakt. De presentator impliceerde dat hij zelf een gladjanus is, nadat Johan Derksen dat weer zei over nieuwe collega Art Rooijakkers.

Talpa maakte eerder deze week bekend dat Rooijakkers de overstap maakt van RTL naar SBS6 om daar een nieuw opinie- en nieuwsprogramma, Nieuws van de Dag, te gaan presenteren. Donderdagavond ging Derksen al in op de komst van zijn nieuwe collega, waarbij hij aangaf dat hij Rooijakkers nooit zou hebben aangenomen. “Ik vind het een gladjanus en een ideale schoonzoon”, stelde De Snor.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp voorziet Koeman van advies: ‘Afbellen, wat moet je ermee?’

Een dag later kwam de overstap van Rooijakkers weer ter sprake, waarbij Derksen weer benadrukte dat hij de 48-jarige presentator een ‘gladjanus’ vindt. “Eentje is voldoende bedoel je, toch?”, haakt Genee daar lachend op in, verwijzend naar zichzelf. Toch kan Derksen zich niet vinden in die lezing. “Jij hebt trekjes, maar jij hebt heel in de verte nog iets van humor”, legt de oud-voetballer uit. “Volks”, stelt Genee zelf nog voor.

LEES OOK: Genee weet welke voormalig VI-gast hij graag weer terug aan tafel wil

Derksen vindt Genee vooral irritant

Tafelgast Nico Dijkshoorn sluit zich bij Derksen aan. “In iedere zin zit bij jou nog wel cynisme”, geeft de schrijver aan. “Je bent toch altijd op je hoede bij jou.” Derksen gaat vervolgens nog een stap verder. “Nee, hij is irritant. Je kunt hem wel een schop onder zijn kloten geven, maar hij is niet glad. Maar irritant is ook vervelend, hoor…”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Complete verbazing door beslissing over Vandaag Inside, Johan Derksen reageert

Johan Derksen reageert op de uitspraken van RTL-baas Peter van der Vorst, die de heren van Vandaag Inside niet terug hoeft te hebben bij zijn zender.