Genee weet welke voormalig VI-gast hij graag weer terug aan tafel wil

Als het aan Wilfred Genee ligt, keert Hans Kraay junior weer terug aan tafel bij Vandaag Inside. De analist was in het verleden regelmatig te gast bij Johan Derksen, René van der Gijp en Genee, maar werd niet meegenomen toen het programma veranderde in een dagelijkse talkshow.

Tijdens de aflevering van Vandaag Inside van donderdagavond krijgt Hélène Hendriks de vraag wie ze zondag in De Oranjezondag te gast heeft. Enthousiast verkondigt ze dat Kraay jr. langskomt. “Heel leuk”, antwoordt Genee oprecht. “Hij wil niet meer bij ons aan tafel. Of was het omgekeerd? Volgens mij wel”, zegt hij. Vervolgens begint Van der Gijp heel hard te lachen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het jammer”, geeft Genee vervolgens aan. Daar kan Hendriks zich in vinden, dus daarom vindt ze het heel leuk dat hij bij haar talkshow wel langs wil komen. “Komend jaar ruimen we een plaatsje voor hem in”, haakt Derksen er gekscherend op in. Het huidige contract van het drietal van VI loopt komende zomer af, dus het is nog niet duidelijk of het programma ook na de zomer nog te zien zal zijn.

Kraay jr. niet meer welkom aan tafel

Toen Veronica Inside in 2022 overging naar de dagelijkse talkshow Vandaag Inside, waren Genee en Van der Gijp van mening dat vaste gezichten als Kraay jr. en Jan Boskamp wel mee konden naar het nieuwe format. Daar was Derksen het echter niet mee eens, waardoor de analist zich gekwetst voelde en had besloten niet meer open te staan voor een nieuwe uitnodiging.

Vind jij dat Hans Kraay jr. weer aan tafel moet komen bij Vandaag Inside? Laden... 75.3% Ja, absoluut 9.8% Nee, liever niet 14.9% Maakt mij niet uit 316 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Complete verbazing door beslissing over Vandaag Inside, Johan Derksen reageert

Johan Derksen reageert op de uitspraken van RTL-baas Peter van der Vorst, die de heren van Vandaag Inside niet terug hoeft te hebben bij zijn zender.