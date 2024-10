Johan Derksen fileert nieuwe collega: 'Frans Klein vindt hem geweldig, ik vind het een gladjanus'

Johan Derksen heeft in de donderdaguitzending van Vandaag Inside geen goed woord over voor zijn nieuwe collega bij Talpa, Art Rooijakkers. De 48-jarige presentator maakt de overstap van RTL en gaat op SBS6 een nieuw opinie- en nieuwsprogramma, Nieuws van de Dag, presenteren. Dat doet Rooijakkers samen met Malou Petter (34), die op haar beurt overkomt van de NOS, waar ze het Journaal presenteert.

Presentator Wilfred Genee brengt het gesprek op beide aanwinsten voor de Talpa-stal. Derksen is zeer te spreken over Petter: "Dat vind ik echt een topmeisje. Ik kijk graag naar haar als ze het Journaal doet. Ik vind dat ze prettig overkomt, ze heeft een goede uitstraling en een aangename personality. Ik kan haar van harte welkom heten in de Talpa-familie", aldus Derksen.

René van der Gijp vraagt vervolgens wat Derksen van Rooijakkers vindt en waarschuwt die presentator vast dat hij beter zijn televisie even uit zou kunnen zetten. Dat blijkt een prima advies: "Ik heb ook al gezegd wat ik over hem vind", steekt Derksen van wal. "Frans Klein (directeur Televisie bij Talpa, red.) vindt hem geweldig, las ik in het persbericht. Ik vind het een gladjanus en een ideale schoonzoon. Ik hou helemaal niet van dat type, dat is ook uitermate ongeschikt voor het Talpa-publiek. Ze vinden het namelijk allemaal een gladjanus."

Van der Gijp snapt wat Derksen bedoelt, maar is wat milder: "Het is ook mijn type niet. Maar dat geeft niet, ik heb een ding op de tv en ik kan hem uitzetten." Hélène Hendriks herinnert zich de keer dat Rooijakkers te gast was in het programma Café Hendriks & Genee: "Altijd ruzie, dat hadden we met alle gasten. Ging dat niet over een programma dat hij zou overnemen van iemand anders? Ik weet het niet meer, maar jij had met iedere gast ruzie", zegt Hendriks tegen Genee.

Video - Johan Derksen over nieuwe collega Art Rooijakkers: 'Een gladjanus'

