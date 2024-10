Derksen maakt na lofzang op Kieft tóch een harde grap over diens verleden

Strafrecht- en TBS-advocaat Job Knoester komt woensdagavond in Vandaag Inside met een mooi verhaal over Wim Kieft. Een cliënt van de raadsman heeft heel veel baat gehad bij een verhaal van de oud-international over de verslavingsproblematiek waar hij in het verleden mee kampte. Johan Derksen neemt daarna het laatste woord.

"Ik had iets heel bijzonders vandaag, in de gevangenis in Vught", steekt Knoester van wal. "Ik bezocht een man die dertig jaar gevangenisstraf en TBS had gekregen en nu nog zijn gevangenisstraf uitzit. Die vertelde mij dat hij in behandeling was gegaan en hij zei: 'Ik heb heel wat te danken aan Wim Kieft'. Die had daar een verhaaltje verteld en was daarna één-op-één met die man gaan praten."

"Hij had die man verteld over zijn verslaving en gezegd dat hij zich meer moest openstellen", vervolgt Knoester. "Die man was heel gesloten, maar door Kieft, zei hij, is hij gaan praten en in behandeling gegaan." Johan Derksen begrijpt dat wel: "Wim heeft heel veel van dat soort voorstellingen gegeven over zijn cocaïneverslaving. Daar was hij op het laatst natuurlijk best bedreven in. Dat soort mensen willen het liefst praten met mensen die ervaring hebben. En wij weten hier uit ervaring met Wim dat hij daar écht alles van wist." Derksen kan het daarna echter niet laten om tóch nog even af te sluiten met een grap over het drugsgebruik van Kieft: "Toen hij een keer nieste lag hier voor tweeduizend euro aan coke op tafel", aldus De Snor.

