Wim Kieft onthult waarom hij op zwarte lijst staat bij KLM

Wim Kieft heeft afgelopen week geen prettige ervaring gehad op Schiphol, zo vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De vrouw van de voormalig spits had een ticket gekocht bij KLM om naar Frankrijk te vliegen, maar stond op de stand-by-lijst. Volgens Rob Jansen heeft dit te maken met het feit dat Kieft op de zwarte lijst staat bij de luchtvaartmaatschappij.

In de podcast hebben Kieft en Jansen het over anekdotes op het vliegveld, als de oud-spits ineens te binnen schiet dat hij afgelopen week een vervelende ervaring had op Schiphol. “Mijn vrouw ging naar Frankrijk en had een ticket gekocht bij KLM. We komen bij de incheckbalie, zegt ze: ‘U staat op de stand-by-lijst’. Koffer is al ingecheckt. Ik zeg: ‘Pardon?!’ Ik wilde dat mijn vrouw wegging, natuurlijk. Ik zag mijn hele week, lekker met mijn dochter, al verdwijnen.”

Kieft geeft vervolgens aan dat hij vooral heel verbaasd was over het feit dat hij een ticket heeft gekocht voor vijfhonderd euro en dat zijn vrouw dan op de stand-by-lijst staat. “Dus ik zeg: ‘Je gaat toch niet mijn vrouw achter de douane daar naartoe laten lopen? En waarom staan we op de stand-by-lijst?’ Ik heb me toen wel een beetje laten gaan, ik was een beetje geïrriteerd.” Vervolgens heeft de oud-voetballer hulp van een verantwoordelijke geëist. “Toen zei ze: ‘Als u me niet laat uitpraten, ga ik u niks uitleggen’. Krijg je er dus nog meer de tering in. Het is toch totáál ridicuul?” Uiteindelijk mocht de vrouw van Kieft wel het vliegtuig in na lang wachten bij de gate. “Godverdomme, moet je daar dan blij mee zijn, dat je mee mag?”

Kieft op de zwarte lijst bij KLM

Jansen heeft wel een vermoeden waar de reden zit dat de vrouw van Kieft op de stand-by-lijst stond. Kieft zou namelijk op de zwarte lijst staan bij de luchtvaartmaatschappij. “Ik ben een keer gearresteerd in het vliegtuig, ja”, bevestigt de voormalig Ajacied en PSV’er. “Ik heb toen mensen beledigd in het vliegtuig, dat was in mijn slechte tijd”, zegt hij lachend. Jansen kan er ook om lachen. “Toen was dat nog oké, maar nu is dat niet meer oké.”

