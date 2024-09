Wim Kieft: 'Joey Veerman moet vrezen voor het ergste, het is een problematisch verhaal'

Wim Kieft zag PSV-middenvelder afgelopen week tegen Juventus opnieuw falen in een topwedstijd. De columnist van De Telegraaf ziet een zorgelijke situatie ontstaan voor de Volendammer, aangezien het niet de eerste keer is dat de middenvelder kopje onder gaat in absolute topwedstrijden.

Kieft analyseert in zijn column voor De Telegraaf de Europese wedstrijden van de Nederlandse clubs. De voetbalanalist komt tot de conclusie dat Veerman en Jerdy Schouten niet thuisgaven op de momenten toen dat wel van het tweetal werd gevraagd: "Voor Veerman is dat een problematischer verhaal dan voor Schouten", denkt Kieft. "Heel Europa zag dat Veerman afgelopen zomer niet mee kon komen met het niveau van het Nederlands elftal op het EK. Nu zien ze Veerman weer kopje onder gaan in de Champions League. Op het hoogste clubniveau wordt bijna iedere fout afgestraft. Dus moet je ze niet maken."

De analist zag Veerman de afgelopen maanden door zijn goede prestaties ten onrechte vergeleken worden met wereldtoppers als Luka Modric en Toni Kroos: die twee kwamen nooit in problemen. Hun handelingssnelheid ligt veel hoger dan die van Veerman. Hij moet vrezen voor het ergste als hij in de volgende rondes van de Champions League-duels wederom niets klaarspeelt", stelt de analist.

Na afloop van de wedstrijd tegen Juventus (3-1 verlies) reageerde Veerman schuldbewust tegenover ESPN, nadat hij er bij twee goals van de Italiaanse ploeg niet goed uitzag: "Ja, natuurlijk is dat klote, maar ik ben niet de eerste die een foutje maakt in de Champions League. Dat gebeurt wel bij meerdere gasten. Het mag me niet gebeuren, maar het gebeurt me wel. Dan moet je even op de blaren zitten. Dat is vervelend, want iedereen zal er wel wat van vinden. Ik moet door, ik kan niet bij de pakken neerzitten. Ik weet dat ik het kan", zei de middenvelder na afloop van het verloren duel in Turijn.

