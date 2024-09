Veerman uit kritiek op ploeggenoten: 'Ik werd niet gecoacht, dat is wel een dingetje'

speelde dinsdagavond een ondermaatse wedstrijd tegen Juventus. De middenvelder van PSV stond met balverlies aan de basis van twee doelpunten van de opponent, die uiteindelijk met 3-1 won. Hij verschijnt na afloop ‘zeer teleurgesteld’ voor de camera van Ziggo Sport. Veerman beseft dat hij niet goed speelde, maar wijst ook naar ploeggenoten die hem niet coachten, en zag een 'te passief' PSV, met een gebrek aan lef.

Hoewel Juventus duidelijk een maatje te groot was, had Veerman het idee dat PSV goed meevoetbalde. “Als je ziet wat we aan de bal laten zien, van de verdediging naar het middenveld en naar de aanval, denk ik dat we elke keer wel aan het aanvallen toe komen. Maar op het einde schort het er gewoon aan. We komen er veel te weinig door. We geven de goals te makkelijk weg.”

Veerman leed balverlies voorafgaand aan de 1-0 en de 3-0. Van journalist Noa Vahle krijgt hij de vraag ‘wat er voorafging’ aan de goals van Juventus. “Bij die laatste goal moet ik beter om me heen kijken. Ik werd niet gecoacht, dat is wel een dingetje”, zegt Veerman, waarna hij zich haast om toe te voegen: “Maar goed, ik moet zelf om me heen kijken. Ik zag niet dat hij in m’n rug stond, nee. Zij straffen dat genadeloos af. Dat is niet leuk.”

Veerman krijgt daarna de vraag wat hem het meest heeft geïrriteerd. “Dat we aanvallend te weinig voor de goal komen, terwijl we wel elke keer via de zijkanten doorkomen. Bij Juventus zie je de linksback over de linksbuiten heen komen en worden ze op die manier gevaarlijk. Dat moet er bij ons ook in komen. Je ziet dat het nog te weinig is op dit niveau. Het heeft denk ik ook met durf te maken in grotere wedstrijden. Ik denk dat we iets te passief waren.”

Na ruim een uur besloot Peter Bosz om Veerman naar de kant te halen. Daar maakt de middenvelder geen probleem van. “Ik maak gewoon een fout en die wordt genadeloos afgestraft. De trainer vond dat hij iets anders moest doen. Daar moet je dan altijd begrip voor hebben.” Veerman, die meermaals heeft aangegeven meer sportieve uitdaging te zoeken, baalt dat hij op het hoogste podium door het ijs is gezakt. “Ja, natuurlijk is dat klote, maar ik ben niet de eerste die een foutje maakt in de Champions League. Dat gebeurt wel bij meerdere gasten. Het mag me niet gebeuren, maar het gebeurt me wel. Dan moet je even op de blaren zitten. Dat is vervelend, want iedereen zal er wel wat van vinden. Ik moet door, ik kan niet bij de pakken neerzitten. Ik weet dat ik het kan.”

