PSV houdt groot nieuws intern 'zeer klein': 'Zelfs de persafdeling was niet op de hoogte'

De aanstaande komst van is voor veel mensen, óók binnen PSV, een grote verrassing. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad hield de regerend kampioen van Nederland de transfer intern ‘zeer klein’ en was ‘vrijwel niemand’ buiten de directie ervan op de hoogte.

Dat PSV versterking voor de flanken goed kan gebruiken is duidelijk. Peter Bosz heeft voor de links- en rechtsbuitenpositie weliswaar de beschikking over onder anderen Noa Lang, Hirving Lozano en Johan Bakayoko, maar zowel Lang als Lozano is blessuregevoelig. Bovendien is de Mexicaan bezig aan zijn laatste maanden in het Philips Stadion. Hij keert in de winterstop terug naar zijn thuisland. De komst van Perisic, die eventueel ook als back uit de voeten kan, is dan ook zeker geen overbodige luxe. “Perisic kan dit seizoen niet meer in de competitiefase van de Champions League uitkomen, maar wel nog daarna. Hij kan dan als linksbuiten spelen, maar ook eventueel als linksback”, zo schrijft Elfrink dinsdagmorgen.

“Op die posities is PSV momenteel door fysieke vraagtekens wat kwetsbaar, zo is de gedachte binnen de club. Bovendien kan Peter Bosz met hem in de selectie een speler begroeten die volop ervaring inbrengt”, zo vervolgt de clubwatcher. Fabrizio Romano pakte dinsdagmorgen uit met de aanstaande transfer van Perisic en Elfrink meldde niet veel beter dat de Kroaat vandaag (dinsdag dus) al medisch wordt gekeurd. Een grote verrassing op de dag van de eerste wedstrijd van PSV in de competitiefase tegen Juventus en daar heeft de club bewust voor gekozen. “PSV hield de transfer intern ‘zeer klein’. Vrijwel niemand buiten de directie was op de hoogte en maandagavond klonken de eerste geluiden dat bij PSV iets aan zat te komen”, zo leest het.

Volgens Elfrink was zelfs de persafdeling niet op de hoogte van de komst van Perisic. “De geruchten kloppen: Perisic wordt dinsdag medisch gekeurd en daarna vastgelegd als alle plooien worden gladgestreken. Waarschijnlijk gaat het om een eenjarige deal, zeker gezien de leeftijd van de aanstaande PSV’er (35, red.). Het management van PSV en Perisic moeten het nog over een aantal zaken eens worden, maar op hoofdlijnen staat er een deal. Daarom is de medische keuring ook aanstaande”, zo klinkt het.

Perisic niet in de competitiefase van de Champions League

Elfrink spreekt van een ‘spectaculaire’ transfer. Perisic werd in 2018 immers bijna Wereldkampioen met Kroatië - hij kon ondanks een doelpunt niet voorkomen dat Frankrijk aan het langste eind trok - en speelde voor onder meer Borussia Dortmund, Bayern München, Internazionale en dus Tottenham Hotspur. “Perisic is nog zeer ambitieus en wil PSV een extra impuls geven in de Eredivisie en - als de ploeg de competitiefase overleeft - in de Champions League”, zo schrijft Elfrink. Bosz kan Perisic in de eerste acht duels in het miljardenbal niet opstellen. “Dat hij niet in de eerste acht wedstrijden van die competitie kan uitkomen, komt de Eindhovenaren bar slecht uit. Hij had daarin van grote waarde kunnen zijn, zeker nu er wat fysieke problemen in de selectie zijn.”

