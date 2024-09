Sterkhouder van PSV glashelder: ‘Kans is groot dat ik hier mijn carrière ga afsluiten’

acht de kans ‘heel groot’ dat hij zijn voetbalcarrière bij PSV zal afsluiten. Dat laat de 34-jarige spits, die afgelopen seizoen samen met Vangelis Pavlidis topscorer werd van de Eredivisie, weten in gesprek met De Telegraaf. De landskampioen wist vele sterkhouders, zoals Olivier Boscagli, Jerdy Schouten en Joey Veerman, te behouden na het kampioensjaar. Daarnaast zag De Jong zelf een vertrek ook niet zitten.

“Bij mij heeft dat niet zo gespeeld”, vertelt hij tegenover Jeroen Kapteijns. “Ik ben op een leeftijd beland, dat ik zelf een beetje mijn keuzes kan maken wat ik in mijn carrière wil. Ik zit hartstikke goed bij PSV. De kans is heel groot dat ik hier ook mijn carrière ga afsluiten.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV schrijft één opvallende naam in voor competitiefase Champions League

De Jong weet nog niet hoe lang hij door wil gaan, mede omdat dat niet te voorspellen is. “Mijn contract bij PSV loopt na dit seizoen af. Daar maak ik me geen zorgen over. Daar komen PSV en ik wel uit”, is hij optimistisch. “Het gaat om mijn fitheid. Zoals ik me nu voel, wil ik door. Misschien voel ik me nog twee of drie jaar zo. Het kan ook zijn, dat je al over een jaar je anders voelt, dat je te maken krijgt met blessures.”

LEES OOK: 'Met PSV willen we de Champions League winnen, dat is echt uitgesproken ja'

De Jong heeft geen leeftijd om te stoppen in gedachte

De PSV-spits heeft dan ook niet in zijn hoofd dat hij per se de 36 of 37 jaar moet aantikken. “Als ik zie hoe dat met Siem (zijn broer die gestopt is als prof, red.) gaat, dan biedt het aan de ene kant veel meer vrijheid, maar hij geeft ook aan, dat hij ook wel veel mist. Met een team een doel hebben, daar elke dag naar toe werken, plezier maken met elkaar. Als je met een groep mensen een doel nastreeft, dan kan dat enorm veel voldoening geven, zeker als je het ook bereikt. Daarom wil ik zo lang mogelijk voetballen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Champions League-speelschema PSV bekend: Eindhovenaren openen met zware uitwedstrijd

Het speelschema van PSV in de Champions League is bekend. De Eindhovenaren beginnen buitenshuis.