PSV druk bezig met komst Ivan Perisic, medische keuring gepland

PSV hoopt zich op de korte termijn te verzekeren van de komst van (35). Dat meldt de doorgaans uitstekend geïnformeerde Fabrizio Romano dinsdagmorgen althans. De transfermarkt is weliswaar al twee weken gesloten, maar Perisic zit sinds zijn vertrek bij Hajduk Split zonder club en kan dus transfervrij binnengehaald worden. Volgens Romano zijn er al gesprekken gaande tussen PSV en de Kroatische vleugelspeler.

PSV heeft een enerverende transferzomer achter de rug. Na het geweldige seizoen in eigen land hield de club rekening met het vertrek van meerdere sterkhouders, maar spelers zoals Joey Veerman, Johan Bakayoko en Jerdy Schouten zijn ‘gewoon’ nog actief in Eindhoven. De regerend kampioen van Nederland haalde in een vroeg stadium van de transferwindow Ryan Flamingo en Couhaib Driouech al binnen. In de laatste dagen kwam daar ook onder andere Rick Karsdorp nog bij, maar het duurt mogelijk nog wel even voordat de oud-speler van Feyenoord wedstrijdfit is.

Peter Bosz kan bovendien voorlopig nog geen beroep doen op Sergiño Dest. De vleugelverdediger raakte een paar maanden geleden zwaar geblesseerd aan zijn knie en is naar alle waarschijnlijkheid pas na de jaarwisseling weer inzetbaar. Veel opties op de backposities heeft Bosz momenteel dus niet en daar komt bij dat Hirving Lozano, die momenteel geblesseerd is, in de winterstop terugkeert naar Mexico. Perisic is van oudsher een linksbuiten, maar heeft gedurende zijn loopbaan ook als wingback gespeeld. PSV dacht in de zomer niet voor niets aan de komst van Nicola Zalewski, de Pool van AS Roma die de gehele flank kan bestrijken. Dat kan Perisic ook en PSV hoopt de Kroaat daarom op korte termijn te kunnen verwelkomen.

De 35-jarige flankspeler heeft een imposante loopbaan. Hij verliet zijn thuisland Kroatië in de zomer van 2006 voor een avontuur in Frankrijk. Perisic streek vervolgens tweeënhalf jaar later neer in België, waar hij in de zomer van 2009 tekende bij Club Brugge. Na omzwervingen via Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Internazionale en Bayern München tekende hij in de zomer van 2022 een contract bij Tottenham Hotspur. Perisic keerde begin 2024 bij Hajduk Split terug in Kroatië. In eerste instantie op huurbasis, maar na vorig seizoen definitief. Lang zou het huwelijk echter niet duren. In augustus besloten Hajduk Split en Perisic uit elkaar te gaan. Daardoor is hij nu transfervrij op te pikken.

Perisic speelde tot op heden 136 interlands voor de Kroatische nationale ploeg. De vleugelspeler maakte in 2018 deel uit van de selectie die de finale van het Wereldkampioenschap in Rusland bereikte. Daarin was Frankrijk echter met 4-2 te sterk. Perisic was afgelopen zomer nog actief tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland en deed eerder deze maand nog mee in de Nations League-wedstrijden tegen Portugal en Polen.

Update 09.28 uur: PSV heeft medische keuring op de planning staan

Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad staat er bij de Eindhovenaren een medische keuring op het programma. Elfrink bevestigt dat PSV werkt aan de komst van Perisic, maar vermeldt er niet bij of de medische keuring ook voor de Kroatische vleugelspeler is. Het nieuws van Romano wordt tevens bevestigd door Jeroen Kapteijns. Volgens de journalist van De Telegraaf is PSV 'inderdaad druk doende om de transfervrije Kroaat vast te leggen, een extra aanvulling voor de flanken en met het oog op het vertrek van Lozano'. Kapteijns wijst er bovendien op dat Perisic ook als linksback uit de voeten kan.

Update 09.38 uur: Perisic wordt dinsdag medisch gekeurd

Elfrink meldt nu wél dat Perisic vandaag (dinsdag) al medisch wordt gekeurd. De Kroaat zou zich dus al snel PSV'er mogen noemen. Perisic zal echter niet uit mogen komen in de competitiefase van de Champions League. De deadline voor inschrijving verliep twee weken geleden al. De Eindhovenaren spelen vanavond hun eerste wedstrijd in de nieuwe opzet van het miljardenbal, uit tegen Juventus.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: PSV Eindhoven are working on deal to sign Ivan Perisić as free agent.



Important target for PSV as talks are taking place with Croatian winger who’s available as free agent. pic.twitter.com/cSAqNxXd01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2024 PSV heeft voor vandaag een medische keuring gepland staan...... en werkt aan de komst van Ivan Perisic. — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 17, 2024

