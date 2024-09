Noa Lang en Rick Karsdorp komen tijdens PSV - NEC met prachtig gebaar op tribune

en hebben zaterdagavond, tijdens het duel tussen PSV en NEC, voor een prachtig gebaar gezorgd. De twee spelers, die geen deel uit maakten van de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren, zochten een ernstig zieke toeschouwer op.

De actie wordt mogelijk gemaakt door Stichting Ambulance Wens en PSV. De toeschouwer had als wens om nog eenmaal in het Philips Stadion te zijn voor een wedstrijd van de regerend landskampioen van de Eredivisie. Karsdorp en Lang zochten de fan op en zorgden voor een prachtig gebaar.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang reageert via Instagram op transfer Geertruida naar RB Leipzig

Karsdorp is nog niet wedstrijdfit bij de ploeg van Peter Bosz. De rechtsback kwam afgelopen transferperiode over van AS Roma, waar hij op 2 mei zijn laatste duel speelde. De verdediger moet door een gebrek aan wedstrijdritme zijn debuut nog even uitstellen.

LEES OOK: Peter Bosz is mysterieus en begint te lachen na vragen over Noa Lang

Lang ontbreekt eveneens in de selectie van de Eindhovenaren. De aanvaller heeft een reactie gehad in zijn behandeltraject en PSV is voorzichtig met hem. De vleugelspeler trainde afgelopen vrijdag gewoon mee en is volgens de club niet geblesseerd. Het is nog een raadsel of Lang dinsdagavond van de partij is als PSV de Champions League-campagne opent met een uitduel tegen Juventus.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Karsdorp spreekt zich uit over omstreden overstap naar PSV

De nieuwe rechtsback van PSV zegt: " ‘Als ik terug naar Feyenoord was gegaan…"