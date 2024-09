Rik Elfrink onthult reden van afwezigheid Noa Lang: ‘Hij is niet geblesseerd’

ontbreekt zaterdagmiddag andermaal in de selectie van PSV als de Eindhovenaren het in eigen huis opnemen tegen NEC. De aanvaller kreeg in de vorige wedstrijd, op 1 september tegen Go Ahead Eagles (3-0), rust van trainer Peter Bosz. Rik Elfrink vertelt op X waarom Lang dit keer niet van de partij is bij PSV.

Eerder werd duidelijk dat Bosz rustig wil opbouwen aan de fitheid van de vleugelspeler. “Hij heeft gisteren (vrijdag) wel een groot deel meegetraind en is niet geblesseerd. Voor dinsdag is hij nog een optie bij PSV. Door een nieuw behandeltraject met nieuwe oefeningen is het momenteel passen en meten”, legt Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad, uit.

Het is daarom ook maar de vraag of Lang dinsdagavond van de partij is bij de Eindhovenaren. PSV opent dan de Champions League-campagne met een bezoekje aan Juventus. “Geen garantie dat Lang er dinsdag bij is bij PSV”, meldt Elfrink.

PSV zit, vanzelfsprekend, niet te wachten op een nieuwe afwezigheid van Lang. De aanvaller miste een groot deel van het vorige seizoen wegens een langdurige spierblessure. Na de verloren Johan Cruijff ArenA was Lang zeer openhartig over deze periode.

