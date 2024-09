Opstelling PSV: Peter Bosz schuift middenvelder door naar de aanval

De opstelling van PSV voor de thuiswedstrijd tegen NEC is bekend. De meest opvallende ingreep van Peter Bosz is het doorschuiven van Malik Tillman naar de voorhoede, als vervanger van de geblesseerde . De nog foutloze koploper PSV treedt om 16.30 uur aan tegen NEC, dat zesde staat na vier wedstrijden.

Er waren vooraf de nodige vraagtekens voor trainer Peter Bosz. Het meespelen van Mauro Júnior en Fredrik Oppegard was onzeker; Mauro maakte vanwege een spierblessure dit seizoen nog geen minuten in de Eredivisie, terwijl door fysieke klachten ontbrak in de vorige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0 zege) op 1 september. Het tweetal blijkt inderdaad nog niet te kunnen meespelen, waardoor Richard Ledezma en Matteo Dams hun basisplaatsen behouden. Aanwinst Rick Karsdorp zit niet bij de selectie.

Jerdy Schouten hield wat klachten over aan de interland van Nederland tegen Duitsland, al trainde hij vrijdag wel mee. De middenvelder is uiteindelijk fit genoeg bevonden. Ismael Saibari is na een afwezigheid van vier wedstrijden weer klaar om minuten te maken, maar moet het doen met een plek op de bank. Ook aanwinst Adamo Nagalo zit op de bank.

Topscorer van de Eredivisie ontbreekt

Voorin ontbreekt Lozano met een blessure. De topscorer van de Eredivisie liep deze blessure op in een oefenwedstrijd tegen KRC Genk op 5 september. Doordat Bosz met Noa Lang rustig wil opbouwen naar meer belasting, zit ook hij niet bij de spelersgroep.

Bosz kiest ervoor om middenvelder Tillman naar voren op te schuiven, zo lijkt het. De Amerikaan gaat vermoedelijk op de linksbuitenpositie plaatsnemen als vervanger van Lozano.

Meijer passeert routinier

Opvallend aan de opstelling van NEC is dat Iván Márquez is gepasseerd, nadat hij negentig minuten op het veld stond in de voorgaande vier wedstrijden. Trainer Rogier Meijer wijst Philippe Sandler aan als zijn vervanger.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Opstelling NEC: Van Gassel; Pereira, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Proper, Sano, González; Önal, Ogawa, Ouwejan..

