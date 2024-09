De Mos en Elfrink adviseren PSV over opvolger Schouten: ‘Voetbalintelligentie te over’

van NEC zou best eens de vervanger van kunnen worden bij PSV, dat denken Aad de Mos en clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De middenvelder van de Eindhovenaren staat in de belangstelling van FC Barcelona en zou in een van de komende transferperiodes kunnen vertrekken.

Vrijdagavond wist het Spaanse Marca te melden dat Schouten in de belangstelling staat van Barcelona. De Catalanen zien in de Oranje-international de opvolger van Sergio Busquets, die de club vorig jaar verliet voor Inter Miami. Eerder in de zomer werd al duidelijk dat Proper een mogelijke opvolger van Schouten zou zijn bij een eventueel vertrek van de controleur.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Voormalig PSV-target uit de selectie gezet na weigeren van transfer’

Zaterdag bespraken Elfrink en De Mos in een video van het Eindhovens Dagblad de mogelijkheid dat Proper naar Eindhoven komt. “Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar Proper van NEC”, begint Elfrink over het onderwerp. “Voetbalintelligentie te over”, is de conclusie van De Mos over de middenvelder.

LEES OOK: PSV-aanwinst mist Champions League-start, maar Bosz spreekt niet van een 'tegenvaller'

Proper blinkt uit bij Jong Oranje

“Hij doet het ook heel goed bij Jong Oranje”, stelt de voormalig trainer. Vervolgens noemt De Mos onder meer Antoni Milambo, Noah Ohio, Ryan Flamingo en Kenneth Taylor als wat namen die in Jong Oranje spelen. “En hij is wel één van de dragende krachten in dat elftal. Hij is een jongen met potentie en het zou me niet verbazen als hij een stapje hoger gaat maken.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Commercieel directeur PSV legt uit waarom Van den Berg en Itakura niet naar Eindhoven zijn gekomen

Directeur Frans Janssen van PSV blikt terug op de voorbije transferperiode.