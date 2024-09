Jerdy Schouten kan ploeggenoot worden van Frenkie de Jong bij FC Barcelona

staat in de belangstelling van FC Barcelona, meldt het Spaanse Marca. De Catalanen zijn voornemens om de PSV-middenvelder in een van de volgende transferperiodes in te lijven.

FC Barcelona probeert Sergio Busquets al twee zomers op rij te vervangen, maar is daar vooralsnog niet succesvol in. Vorig seizoen kwam Oriol Romeu, maar het liep niet zoals gehoopt waardoor de Spanjaard alweer is teruggekeerd naar Girona. Tijdens de laatste transferperiode besloot Blaugrana geen vervanger te halen mede vanwege de Financial Fair Play-regels. Daarnaast klopten ermet Marc Bernal en Casadó twee grote talenten op de deur.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Jerdy Schouten verraadt transferplannen: ‘Alleen dan vraag ik of ik weg mag'

Bernal raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie en ligt er voor de rest van het seizoen uit. Dat is voor de club van trainer Hansi Flick een fikse streep door de rekening. Daarom kijkt FC Barcelona naar opties om in een van de volgende transferperiodes alsnog toe te slaan. Daarbij is Schouten dus in beeld gekomen.

LEES OOK: Kraay junior lacherig over ‘hondenfooi’ van Napoli: ‘Ik zit me dan af te vragen hoe Stewart reageert’

FC Barcelona zocht contact met PSV over Schouten

Volgens Marca werden afgelopen zomer al de eerste contacten met PSV gelegd, maar door vanwege de Financial Fair Play-regels kon FC Barcelona niet doorzetten. Ook Amadou Onana en Joshua Kimmich staan op het wensenlijstje van technisch directeur Deco. Eerstgenoemde maakte afgelopen zomer de overstap van Everton naar Aston Villa, terwijl Kimmich, die komende zomer uit zijn contract loopt bij Bayern München, voornamelijk als vleugelverdediger speelt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Champions League-speelschema PSV bekend: Eindhovenaren openen met zware uitwedstrijd

Het speelschema van PSV in de Champions League is bekend. De Eindhovenaren beginnen buitenshuis.