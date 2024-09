Jerdy Schouten verraadt transferplannen: ‘Alleen dan vraag ik of ik weg mag'

Het lijkt erop dat ook na de sluiting van de transfermarkt speler van PSV is. De middenvelder, die deze zomer gelinkt werd aan onder meer Napoli, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en Juventus, ligt niet wakker van het feit dat hij geen transfer heeft gemaakt.

Na afloop van de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles (3-0) verscheen Schouten voor de camera’s van ESPN, waar hij gevraagd werd naar de transferzomer. “Ik kan daar heel rustig onder blijven, hoor”, reageert de middenvelder direct. “Dat was dus geen probleem voor mij”, gaat hij verder.

Onder meer Napoli was concreet in de markt voor de speler van PSV. “Er waren wel meer dingen, maar ik heb altijd gezegd: ik hoef hier niet per se weg. Alleen voor een club waar ik echt, echt, echt graag naartoe zou willen zou ik misschien vragen om weg te mogen. Maar dat is nu niet gebeurd", is Schouten duidelijk.

“Of het me verbaast? Nee hoor. Ik ben daar namelijk ook heel kieskeurig in”, sluit de voetballer af. Schouten startte zondagmiddag op de bank bij PSV. De middenvelder ontbrak tegen Almere City (1-7) met een blessure en kon nog geen hele wedstrijd spelen. Vanaf de reservebank zag hij hoe PSV via Guus Til en Hirving Lozano al in de eerste helft op 2-0 stonden. In de tweede helft zorgde Joey Veerman van de 3-0. Direct na die goal verving Schouten de geblesseerde Veerman.

