Marciano Vink smult: ‘Iedereen houdt van hem, wat moeten we in Nederland zonder hem’

Marciano Vink heeft andermaal genoten van het spel van . De middenvelder van PSV groeide in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-0) uit tot de man van de wedstrijd en verscheen na afloop voor de interviewcamera’s van ESPN. Veerman, die vaker aandacht trekt met zijn luchtige interviews, kon ook zondagavond op complimenten rekenen.

In het interview tegenover Leo Oldenburger schiet de Volendammer regelmatig in de lach tijdens verschillende gesprekken. Vink, als analist aanwezig in het Philips Stadion, geniet optimaal van de beelden. “Hij maakt graag grapjes”, concludeert Pascal Kamperman in eerste instantie. “Maar even serieus. Wat zouden wij in Nederland, zowel op het veld als buiten het veld, zonder Joey Veerman moeten?”, haakt Vink in.

“Iedereen houdt hier toch van? Je hebt Brian Brobbey, je hebt Robin van Persie en je hebt Joey Veerman”, geniet de analist. Jerdy Schouten, die als eerst voor de camera’s van ESPN verscheen, maakte ook een goede indruk, zo vond Kamperman. “Dat is allemaal perfect en heel keurig, maar Veerman is van een ander level”, reageert Vink.

Veerman was zondagavond belangrijk bij de vierde overwinning van PSV in het nieuwe seizoen. De spelmaker zette de 3-0 op het scorebord na goed voorbereidend werk van Malik Tillman. De Volendammer was overigens geblesseerd tijdens het maken van de goal, maar Veerman verwacht niks ernstigs, liet hij weten bij ESPN.

