‘De nieuwe Joey Veerman loopt rond bij sc Heerenveen’

Hans Kraay junior is in de eerste weken van het nieuwe seizoen gecharmeerd geraakt van Levi Smans. Hoewel Smans geen basisplaats heeft bij zijn club sc Heerenveen, levert hij als invaller zijn bijdrage met fraaie diepteballen. De middenvelder doet Kraay junior denken aan PSV-ster .

Smans mocht invallen in de drie competitiewedstrijden die Heerenveen tot dusver speelde. Na 11 minuten tegen Ajax (1-0 nederlaag) en 13 minuten tegen FC Utrecht (1-1) gunde trainer Robin van Persie de middenvelder zaterdagavond 36 minuten tegen NAC Breda (4-0 zege).

'Levi Smans is de nieuwe Joey Veerman'

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie worden zondag beelden getoond van de fijne passes die Smans verstuurde tegen NAC. “Levi Smans, hij doet Joey Veerman na. Dat heeft hij vorige week tegen FC Utrecht al gedaan en nu weer”, merkte Kraay junior op.

“Dit zijn Veerman-balletjes. Juiste snelheid, binnenkant wreef… Levi Smans is voor mij voor nu eventjes de nieuwe Joey Veerman. En als mensen dat overdreven vinden, dat klopt”, lacht de oud-voetballer. Veerman speelde tussen 2019 en 2022 zelf ook bij Heerenveen.

LEES OOK: Geweigerde fans duiken toch op bij Heerenveen - NAC en komen met duidelijke boodschap

Smans maakte deze zomer de overstap van VVV-Venlo naar Heerenveen, nadat hij vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie goed was voor 9 goals en 6 assists in 35 duels. De twintigjarige aanwinst tekende een contract voor vier seizoenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'PSV plakt torenhoge vraagprijs op het hoofd van Veerman'

Joey Veerman mag deze transferwindow alleen voor de absolute hoofdprijs vertrekken bij PSV.