Groot succes voor Van Persie: Heerenveen boekt dikste thuiszege in vier jaar tijd

SC Heerenveen heeft trainer Robin van Persie zijn eerste zege in het betaald voetbal bezorgd. In het Abe Lenstra Stadion werd NAC Breda met 4-0 over de knie gelegd en werd na zes thuiswedstrijden zonder overwinning eindelijk weer een driepunter geboekt. Twee treffers binnen vijf minuten na rust van Simon Olsson en Luuk Brouwers hielpen de Friezen om de bezoekers uit Breda van zich af te schudden. Invaller Ion Nicolăescu bepaalde met twee treffers de eindstand.

Heerenveen had lang de tijd om te herstellen na de 1-1 remise tegen FC Utrecht, nadat de wedstrijd in de vorige speelronde tegen FC Twente werd uitgesteld. Ten opzichte van twee weken geleden wijzigde Van Persie zijn basisformatie op twee posities. Braude en Trenskow kregen het vertrouwen en vervingen Hall en Al-Saed. NAC Breda probeerde de kater na de late 1-2 nederlaag tegen FC Utrecht weg te spoelen met dezelfde basiself als vorige week.

Na geschutter in de Friese defensie dook Paula na een klein kwartier spelen opeens op voor Van der Hart, maar oog in oog met de doelman faalde de Duitser hopeloos. Het restant van de eerste helft was weinig verheffend, maar leverde wel een onverwachte debutant op. De Bredase sterkhouder Janošek kon na een botsing niet verder, waardoor Sauer zijn eerste officiële minuten maakte in de clubkleuren van NAC Breda. Met de Feyenoord-huurling binnen de lijnen vond Sebaoui - bij Heerenveens grootste kans uit het eerste bedrijf - het Bredase houtwerk. In de extra tijd verzuimde Kostorz - de tweede invaller aan Bredase zijde die de geblesseerde Paula verving - om een voorzet van Kemper af te maken. Van der Hart toonde met een knappe reflex waarom hij ook vandaag de voorkeur boven Noppert kreeg.

Direct na rust opende de thuisploeg het doelpuntenbal. Nadat Brouwers de onderkant van de lat trof, was een geplaatst schot van Olsson doelman Bielica te machtig. De bezoeker waren amper bekomen van de schrik toen een onberoerde verre inworp van Köhlert voor de voeten Brouwers kwam. De middenvelder wist hier wel raad mee en schoot eenvoudig de 2-0 binnen. SC Heerenveen won 3 maart voor het laatst een thuisduel, maar na deze riante marge was nieuw puntverlies niet aan de orde. NAC Breda kreeg via Van den Bergh een ultieme mogelijkheid om zich terug te knokken in het duel, maar de Belgische aanvoerder ranselde de bal op de binnenkant van de paal.

Kort daarna schoot invaller Nicolăescu de wedstrijd in het slot na kunstig voorwerk van Olsson. Nadat diezelfde Olsson in de slotfase wederom de paal raakte, leek 3-0 de eindstand te worden. Invaller Nunnely bediende Nicolăescu echter nogmaals en die maakte voor het eerst twee Eredivisietreffers in één duel. Dankzij deze afgetekende 4-0 overwinning klommen de Friezen op de ranglijst over NAC Breda heen.

Het was de eerste zege van Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion sinds 3 maart, en de ruimste thuisoverwinning in de Eredivisie sinds 24 oktober 2020 (4-0 tegen FC Emmen). Van Persie boekte zijn eerste zege als trainer in het betaald voetbal en werd in de slotfase toegezongen door het thuispubliek.