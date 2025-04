Heerenveen heeft aan penalty genoeg tegen tandeloos NEC

Met een 1-0 overwinning op concurrent NEC heeft Heerenveen goede zaken gedaan in de strijd om de play-offs. In de eerste helft waren de Friezen dominant, maar konden ze dit niet uitdrukken in de score. Na rust leverde een penalty de openingstreffer op, die in een saai tweede bedrijf uiteindelijk genoeg bleek voor de drie punten.

SC Heerenveen en NEC zijn beide nog volop in de race voor de play-offs om Europees voetbal. De Friezen lijken met 37 punten uit dertig duels goede papieren te hebben, maar het verschil met de Nijmeegse concurrent was slechts één verliespunt. In een poging het gat te vergroten koos Robin Veldman voor basisdebutant Hristiyan Petrov als vervanger van de geschorste Mats Köhlert, waar bij NEC Ivan Marquez en Koki Ogawa na hun blessures weer terugkeerden in de wedstrijdselectie.

Zij zagen vanaf de bank hoe hun ploeg via Kento Shiogai binnen een halve minuut een kopkans kreeg, maar vervolgens overlopen werd door de thuisploeg. Heerenveen legde meer duelkracht aan de dag, onderschepte de nodige passes en stak het middenveld zo meermaals eenvoudig over. Levi Smans en de degelijke Petrov waren namens de Friezen, maar doelman Robin Roefs ontpopte zich al snel tot uitblinker van de bezoekers. De 22-jarige keeper had geen antwoord op de handige inzet van Ion Nicolaescu, maar zag de poging tot zijn geluk tegen de paal vliegen.

Ook in de aanval bleek de Jong Oranje-international belangrijk. Met een lange bal stuurde hij Sami Ouaissa weg, die na een flinke schouderduw uit te delen zelf in het strafschopgebied ten val werd gebracht. Een penalty bleef echter uit, waarop de Nijmegenaren even later besloten zich in te laten zakken. Heerenveen combineerde aardig, maar onder een aangename middagzon was het spel van de thuisploeg te traag om het flinke overwicht om te zetten in nieuwe mogelijkheden. Een inzet van Nicolaescu vloog voorlangs, maar daarmee was ook alles gezegd.

In de laatste minuten van de eerste helft was NEC de gevaarlijkste ploeg. Vito van Crooij schoot vanuit een lastige hoek op het lichaam van Andries Noppert, terwijl Shiogai na een grove fout van Nikolai Hopland in kansrijke positie over schoot. De andere aanvallers bleven, net als de rest van het elftal, zeer slordig. Omdat het spel van de Friezen ook minder en minder zorgvuldig werd, kwamen de Nijmegenaren wel steeds meer aan aanvallen toe. In de tweede helft probeerden ze dit voort te zetten, maar kregen ze al snel het deksel op de neus. Marquez, de vervanger van de onfortuinlijk Philippe Sandler, haalde Luuk Brouwers in het strafschopgebied neer. Nicolaescu benutte de verkregen penalty vervolgens eenvoudig.

Vervolgens nam de thuisploeg de touwtjes weer stevig in handen. Bij tijd en wijle bereikten de Friezen met een paar directe combinaties het doel van de opponent, wat leidde tot een grote kans voor Jakob Trenskow. Even later dacht Marcus Linday na eenzelfde aanval de 2-0 binnen te schieten, maar in de voorbereiding op de treffer stond Sebaoui buitenspel. Veelvuldig leidde het aanvalsspel van de Friezen echter tot niets of tikten ze de bal achterin rustig rond. Van NEC hadden ze inmiddels niets meer te duchten: de ploeg van Meijer speelde inspiratieloos, doelloos en kwam bijna niet meer van eigen helft af. Het slotoffensief van de bezoekers had niet veel om het lijf, waardoor de benutte penalty het enige doelpunt bleef. Heerenveen doet zo goede zaken in de strijd om de play-offs.