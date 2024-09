Geweigerde fans duiken toch op bij Heerenveen - NAC en komen met duidelijke boodschap

NAC Breda mocht naar aanleiding van ongeregeldheden met vuurwerk in het promotieduel tegen Excelsior afgelopen seizoen geen uitsupporters meenemen naar de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Toch heeft een aantal fans van de Bredanaars geen boodschap aan die straf.

Hoewel het uitvak in het Abe Lenstra Stadion leeg moest blijven voor de wedstrijd tussen Heerenveen en NAC, is duidelijk te zien hoe een groepje met fans uit Breda in het geel heeft plaatsgenomen naast het uitvak. Zo wordt de promovendus toch gesteund door de eigen fans in het hoge noorden.

LEES OOK: 'Gigantische oorwassing' voor NAC: arbitragezaak lijkt vertrek in te luiden

Na bijna een kwartier spelen laten de supporters van NAC hun onvrede over de straf voor hun club duidelijk merken. Het groepje fans houdt verschillende spandoeken omhoog. “Samen tegen collectieve straffen”, “KNVB Maffia” en “Supporters, geen criminelen”, zo luidt de boodschap van de Bredanaars.

© ESPN

