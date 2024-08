'Gigantische oorwassing' voor NAC: arbitragezaak lijkt vertrek in te luiden

NAC Breda incasseert een 'gigantische oorwassing' in de arbitragezaak die middenvelder tegen de club heeft aangespannen, zo meldt Voetbal International. Het lichten van de optie tot verlenging in zijn contract is in Zeist ongeldig verklaard, waardoor het contract van de 21-jarige speler nu aan het einde van het huidige seizoen af zal lopen. Een vertrek van Omgba naar het Belgische KAA Gent is daardoor ineens weer zeer reëel.

De arbitragecommissie deed uitspraak op twee punten: Omgba wilde namelijk niet alleen dat zijn contractverlenging (tot medio 2026) zou worden geannuleerd, maar ook dat zijn verbintenis helemaal zou worden ontbonden. Op het eerste punt is de middenvelder in het gelijk gesteld, waardoor hij nu nog slechts tien maanden vastligt in Breda.

Omgba beargumenteerde voorts dat door de hele soap sprake was van een 'verstoorde arbeidsrelatie' tussen hemzelf en de club, waardoor hij ook pleitte voor het helemaal ontbinden van zijn contract. In dat geval had hij transfervrij op zoek gekund naar een nieuwe werkgever. Op dit punt werd het kamp-Omgba echter niet in het gelijk gesteld.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat KAA Gent, dat Omgba al binnen leek te hebben maar de deal op het laatste moment zag afketsen, nog altijd interesse in de speler heeft. De Belgische subtopper heeft nog tot 4 september de tijd om de deal af te ronden, aangezien na die datum geen spelers meer kunnen worden ingeschreven voor Europees voetbal. De club komt dit seizoen uit in de Conference League en werd vrijdag bij de loting gekoppeld aan onder meer Chelsea. De Belgische transferdeadline verloopt twee dagen later, op 6 september.



NIEUWS: Gigantische oorwassing voor NAC, dat arbitragezaak van Aimé Omgba op het belangrijkste punt verliest, bevestigen ingewijden. Optie lijkt ongeldig. Medio 2025 transfervrij.



AA Gent meteen aan het front. De club wil Omgba snel overnemen. Onderhandelingen lopen. #NACpraat pic.twitter.com/GvIieL0kk8 — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) August 30, 2024

