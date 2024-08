NAC-soap laait plotseling weer op: donderdagavond arbitragezaak in Zeist

NAC Breda staat donderdagavond in een arbitragezaak in Zeist lijnrecht tegenover middenvelder , zo meldt Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof op X. De speler hoopt de optie in zijn contract, die NAC eerder deze zomer lichtte, in de door hem aangespannen zaak ongedaan te laten maken. Omgba was woest op NAC omdat dat de club hem een 'droomtransfer' naar KAA Gent door de neus boorde.

Afgelopen seizoen kwam de in Leiden geboren Omgba in alle competities 32 keer uit voor NAC, waarin hij goed was voor acht goals en zeven assist. Daarmee had de oud-jeugdspeler van Feyenoord en NEC een niet gering aandeel in de verrassende ontknoping van het seizoen. In de play-offs wist NAC, dat zich als nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie op het nippertje wist te plaatsen, promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Sterspeler van NAC haalt gigantisch hard uit naar Pierre van Hooijdonk: ‘Ik adviseer spelers niet naar NAC te gaan!’

Omgba leek zijn prima seizoen te gaan bekronen met een zeer fraaie transfer. Het Belgische KAA Gent had de speler op de korrel, maar NAC lichtte de optie in Omgba's contract waardoor hij nu tot medio 2026 vastligt in Breda. In De Telegraaf haalde de speler vervolgens keihard uit naar de club én commissaris technische zaken Pierre van Hooijdonk.

NAC en Gent leken elkaar daarna dan toch gevonden te hebben, waardoor Omgba eind juli alsnog hard op weg was naar de Eersteklasser. NAC zou echter hebben geëist dat de Belgen de overeengekomen transfersom, naar verluidt een recordbedrag van ruim drie miljoen euro, in één keer over zouden maken, waardoor de deal weer op klappen stond. Nadat de directie en rvc van NAC alsnog akkoord gingen met een gespreide betaling, kwamen bij de medische keuring van Omgba in Gent vervolgens 'complicaties' aan het licht, waardoor de zeker lijkende deal alsnog definitief werd afgeblazen.