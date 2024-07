Bizarre wending: recordtransfer van NAC gaat niet door wegens opmerkelijke reden

De recordtransfer van naar KAA Gent is geklapt, zo meldt NAC zondagavond op de clubkanalen. De veelbesproken middenvelder was voor een bedrag van ruim drie miljoen euro op weg naar de uitgang, maar blijft dus plotseling in Breda.

Er was in de afgelopen weken genoeg te doen rondom de 21-jarige aanvallende middenvelder. Omgba haalde in een interview met De Telegraaf onmiskenbaar hard uit naar de beleidsbepalers van NAC, die hem zijn lucratieve overstap – hij zou ‘vijftien keer zoveel verdienen in België – ontnamen. “Ik adviseer spelers niet naar NAC te gaan”, haalde de woedende speler uit.

Artikel gaat verder onder video

Na een spoedoverleg tussen de directe en de rvc van NAC werd besloten om tóch akkoord te gaan over een transfer, die dan in drie termijnen zou betaald worden door Gent. De totale som zou uitkomen op een bedrag van 3,17 miljoen euro, waarmee Omgba de duurste uitgaande transfer van NAC ooit zou worden.

Zondag is er een nieuw hoofdstuk gekomen in de soap rondom de jongeling. Er waren complicaties opgetreden in de medische keuring in België, waarna Gent met een verlaagd bod kwam. NAC besloot om resoluut de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

“Met de finish in zicht leek alles tot een goed einde te komen voor de betrokken partijen, echter gooit deze onverwachte wending -na een akkoord op voorwaarden- roet in het eten. Dan staan we voor onze club, selectie en haar spelers. Daar ligt onze verantwoordelijkheid en daarmee willen we een mooi en succesvol jaar realiseren. Deze duidelijkheid helpt hierbij en zorgt ervoor dat we snel voor over kunnen tot volledige focus met het team, zonder afleiding”, laat technisch directeur Peter Maas weten op de clubsite.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Red Bull Salzburg-trainer Pepijn Lijnders reageert op de loting tegen FC Twente in de derde voorronde van de Champions League.