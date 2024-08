Transfer Deadline Day in het buitenland: Voormalig Feyenoorder wimpelt Ipswich Town af en wordt verhuurd aan Fulham

Het belooft een spectaculaire dag te worden in de voetballerij. De transfermarkt sluit de deuren in de grote voetballanden: clubs uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje kunnen na vandaag geen spelers meer kopen. De Nederlandse clubs, die zelf nog tot 2 september de tijd hebben om aankopen te doen, zetten zich dus schrap: er kan zomaar een buitenlandse topclub aankloppen voor een transfer op het laatste moment. Alle transferontwikkelingen volg je in ons Deadline Day-liveblog!