Mitchel Bakker verlaat Atalanta en wacht ontmoeting met Feyenoord

keert terug in de Ligue 1. De vleugelverdediger ruilt Atalanta Bergamo op huurbasis in voor Lille OSC. De Fransen waren nog op zoek naar een linksachter en hebben die met de Nederlander gevonden. Bakker kwam in Frankrijk eerder al eens uit voor Paris Saint-Germain.

Vorig seizoen ruilde Bakker het Duitse Bayer Leverkusen in voor Atalanta Bergamo, dat een hoge transfersom van maar liefst 9,5 miljoen euro betaalde voor de linksback. Afgelopen seizoen kwam Bakker tot 22 duels in het shirt van Atalanta, maar wist hij nooit echt een onbetwiste basisspeler te worden. Dat is dan ook de reden dat de Nederlander nu op huurbasis vertrekt.

Bij Lille OSC is er voor de 24-jarige voetballer meer perspectief op speelminuten. Minuten maken gaat Bakker niet alleen op nationaal niveau, maar ook in de Champions League. Lille OSC is onder meer gekoppeld aan Feyenoord in het miljardenbal. De Rotterdammers zullen, op een nu nog onbekende datum, op bezoek komen in Frankrijk.

