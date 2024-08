Ten Hag haalt topaankoop vlak voor transferdeadline en tilt uitgaven naar dik 200 miljoen euro

Manchester United heeft de komst van afgerond. De verdedigende middenvelder komt voor een bedrag van maximaal zestig miljoen euro over van Paris Saint-Germain.

Trainer Erik ten Hag jaagt al de hele zomer op de komst van Ugarte. Deze week werd een akkoord gesloten tussen Manchester United en PSG. Waar de Franse topclub in eerste instantie vasthield aan een vaste transfersom van 60 miljoen euro, is PSG volgens onder meer David Ornstein (The Athletic) en Fabrizio Romano uiteindelijk gezwicht voor een basisbedrag van 50 miljoen euro. Via bonussen zou dat bedrag nog kunnen oplopen tot 60 miljoen euro.

Een jaar geleden verkaste Ugarte voor 60 miljoen euro van Sporting Portugal naar PSG. De 23-jarige middenvelder kwam in zijn debuutjaar in alle competities tot 37 wedstrijden namens de Franse recordkampioen, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel drie assists achter zijn naam kreeg. Na de zomerstop kwam Ugarte nog niet in actie namens de Parijzenaars.

Ugarte, goed voor 22 interlands voor Uruguay, is de vijfde zomeraankoop van Ten Hag. De Nederlandse trainer versterkte zijn selectie eerder met Noussair Mazraoui, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt en Leny Yoro. Met de komst van Ugarte worden de zomeruitgaven dik over de 200 miljoen euro getild.

