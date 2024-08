De Ligt krijgt zelfde rugnummer als bij Ajax, Mazraoui met geheel nieuw nummer

Manchester United heeft bekendgemaakt met welke rugnummers en gaan spelen. De Ligt krijgt nummer 4, terwijl Mazraoui met nummer 3 om de schouders gaat lopen.

De twee ex-spelers van Ajax werden dinsdagavond officieel gepresenteerd. Ze zijn allebei overgekomen van Bayern München. Hun lage rugnummers zullen De Ligt en Mazraoui in ieder geval de hoop geven op speeltijd. Nummer 4 was vrij na het vertrek van Sofyan Amrabat deze zomer; nummer 3 werd het laatst gedragen door Eric Bailly in het seizoen 2021/22.

De Ligt en Mazraoui treden in de voetsporen van enkele bekende spelers die hun rugnummers droegen. Zo hadden Phil Jones, Nemanja Vidic en Ryan Giggs het nummer van De Ligt, terwijl Patrice Evra en Phil Neville in het verleden met nummer 3 speelden.

LEES OOK: Ajax reageert met simpele tweet op transfers De Ligt en Mazraoui

Nummer 4 zal vertrouwd voelen voor De Ligt, want bij Ajax en Bayern München droeg hij dat nummer ook. Mazraoui had bij Ajax nummer 12 en bij Bayern nummer 40.

